Tots els productes menstruals seran gratuïts a les farmàcies catalanes a partir del dilluns

Totes les dones de Catalunya ja podran dirigir-se a la farmàcia més propera i triar un producte menstrual sostenible de forma gratuïta, a través d’un codi QR de l’aplicació mòbil de 'La Meva Salut' de la Generalitat a partir d’aquest dilluns 4 de març.

Cada una podrà elegir entre una copa menstrual, unes calces menstruals, o un paquet de dos compreses de tela reutilitzables.

Les 3.284 farmàcies de Catalunya s’han adherit a aquesta acció dirigida a acabar amb la pobresa menstrual i a promoure la sostenibilitat i la informació més importanr sobre el mateix cicle.

El codi QR serà personal i intransferible i l’entrega del producte serà immediata, sempre que la farmàcia disposi d’unitats del producte i talla escollits (si no és el cas, podrà sol·licitar-se, com aconsegueix habitualment altres productes i medicaments, i estarà disponible en un termini màxim de 48 hores).

«La distribució simultània a tot el territori garantirà que totes les dones de Catalunya, visquin on visquin, tinguin garantit un dret fonamental clau com és poder decidir sobre el propi cos, així com disposar d’educació menstrual i informació al llarg del cicle vital», han explicat des del Departament d’Igualtat i Feminismes.

La consellera del ram, Tània Verge, ha destacat que les dones han «de poder decidir de forma lliure i informada com volen gestionar» el seu cicle menstrual al llarg de la vida, i que això només és possible si es té accés als productes menstruals adequats i una bona informació del cos i la salut.

Des del gremi farmacèutic, han posat de relleu el paper de les farmàcies comunitàries, que «va molt més enllà de la dispensació», en paraules del president del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, Jordi Casas.

Així mateix, ha remarcat «la col·laboració entre els diferents agents de la cadena del medicament», en aquest cas, els 4 magatzems de distribució participants -Alliance Healthcare, Fedefarma, Cofares i Hefame- i les farmàcies comunitàries.

El repartiment gratuït de productes menstruals reutilitzables forma part del Pla integral d’equitat menstrual i climateri 2023-2025, impulsat pel Departament d’Igualtat i Feminismes amb la participació de tots els departaments de la Generalitat de Catalunya.

El pla en conté uns seixanta mesures, inclosa la distribució en instituts des de fa més d’un any d’aquests productes reutilitzables i la instal·lació de dispensadors de productes menstruals orgànics en equipaments i serveis públics, així com els permisos a funcionàries per regles doloroses, entre altres.