Renfe assoleix més de 640.000 abonaments gratuïts expedits per a Rodalies i Mitjana Distància

Renfe ha assolit els prop de 653.000 abonaments gratuïts expedits per viatjar en Rodalies, Mitjana Distància i serveis Avant (en aquest cas bonificats al 50%) per viatjar entre l’1 de gener i el 30 d’abril de 2024. El govern espanyol va aprovar a finals del 2023 la pròrroga de la gratuïtat dels serveis de Rodalies i Mitjana Distància convencional per a viatgers recurrents, així com els descomptes del 50% per als Avant. Del total de títols multiviatge gratuïts expedits per Renfe, prop de 516.500 corresponen a abonaments per viatjar en Rodalies, mentre 126.000 són per a Mitjana Distància. 10.300 són títols amb descompte del 50% d’Avant. Renfe introdueix mesures per evitar el frau, perquè hi ha viatgers que reserven places que no utilitzen.

A partir de l’1 de març, no es podran formalitzar viatges per a dos o més trens consecutius en el mateix sentit quan entre dues formalitzacions l’horari de sortida d’origen de la primera i el de la segona sigui inferior al triple del temps de viatge. Els usuaris que no hagin d’utilitzar la plaça reservada l’han de cancel·lar amb un mínim de 60 minuts d’antelació.

Si com a mínim en tres ocasions no se n’efectua la cancel·lació com marca la normativa, el viatger perdrà el dret a adquirir nous abonaments amb descompte durant els següents 90 dies.

Després de detectar-se dues cancel·lacions no realitzades amb l’antelació mínima requerida, Renfe comunicarà les possibles conseqüències al viatger a través del contacte facilitat per ell mateix.

La companyia continua realitzant controls aleatoris a bord i als controls d’accés als trens Avant per tal d’evitar els casos puntuals d’ús irregular de títols bonificats.