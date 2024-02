Mor un escalador a la Noguera en caure-li a sobre unes pedres quan estava a deu metres d'alçada

Un escalador ha mort aquest dimecres a Àger (Noguera) després d'haver resultat colpejat per unes pedres que han caigut quan es trobava a deu metres d'alçada. Els Bombers han estat alertats cap a tres quarts d'una del migdia que l'home havia resultat ferit a l'inici de la via 'Esperando el Parche de Morfina'. El cos d'emergències ha activat l'helicòpter de rescat amb l'equip conjunt del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i el metge del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), així com una dotació terrestre de suport. Un cop a l'indret, el metge ha certificat la mort de l'escalador. El cos de Mossos d'Esquadra ha activat la Unitat d'Intervenció de Muntanya (UIM) que s'ha fet càrrec dels atestats i de l'aixecament del cos.

Mentrestant, Bombers ha acompanyat un altre escalador que anava amb la víctima fins al poble d'Àger.

De la seva banda, el SEM ha desplaçat fins a l'indret un helicòpter medicalitzat, una unitat terrestre i un equip de psicòlegs.