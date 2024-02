El públic del cinema remunta un 20% l'any 2023 i arriba als 13,7 milions d'espectadors a Catalunya

Els cinemes catalans van rebre l'any 2023 13,77 milions d'espectadors i encadenen tres anys de remuntada post-pandèmia, amb un 20% més d'entrades venudes respecte el 2022. La recaptació, de 95,4 milions, és encara un 25,7% superior a la de l'any anterior. En canvi, el nombre de pantalles decau, de 626 fins a 600. Són dades que ha fet públiques la Federació de Cinemes d'Espanya (FECE) i el Gremi d'Exhibidors de Catalunya aquest dimecres, i que acrediten la recuperació del sector però mostren alhora que les sales encara no han tornat al punt on eren just abans de la pandèmia: el 2019 es van vendre 18,8 d'entrades milions, és a dir, un 26% més que l'any passat.

El dossier de la FECE 'Las sales de Cine: Datos 2023' xifra en 13,77 els milions d'espectadors de cinema que va tenir Catalunya l'any 2023, la qual cosa representa un creixement d'un 20% respecte els 11,4 milions que hi va haver el 2022. Catalunya és la segona Comunitat Autònoma en nombre d'espectadors per darrere de Madrid, que va tenir 15,2 milions.

Segons l'històric del mateix informe, la recuperació de públic respecte la patacada del 2020 amb la pandèmia (4,9 milions) és sostinguda, però encara no completa, i el volum total d'assistents a les sales encara no arriba al 75% del que hi havia el 2019 (18,8 milions).