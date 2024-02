Els pagesos obren el pas als camions atrapats en el tall de l'AP-7 a Pontós

Els pagesos gironins han obert pas i han deixat sortir els camions que des d'aquesta matinada estaven atrapats al tall de l'AP-7 a Pontós (Alt Empordà). Cap a les onze del matí, han habilitat un carril i han deixat circular desenes de transportistes que han hagut de fer nit a la carretera sorpresos per la protesta. En paral·lel, han acabat de buidar els que duien fruita i verdura procedents del Marroc i l'han donat al Banc dels Aliments, que hi ha enviat tres furgonetes. Entre els productes, hi havia mongetes verdes i tomates. Alguns dels camioners atrapats asseguren que, tot i que tall els va agafar per sorpresa, entenen les protestes del sector.

El tall a l'AP-7 i l'N-II a Pontós es manté però els pagesos han decidit obrir un pas i deixar sortir els camions que aquesta matinada han quedat atrapats a la via per la protesta. L'objectiu és deixar-la lliure de vehicles per continuar amb la convocatòria que, de moment, preveuen indefinida. Almenys, a l'espera de com evolucioni la nova reunió prevista per aquest migdia amb la conselleria d’Acció Climàtica.

Als que porten productes procedents del Marroc, però, els han obert la càrrega i l'han buidat. Després han carregat alguns dels palets en diferents furgonetes del Banc dels Aliments que s'han desplaçat fins a l'autopista.

Alguns dels conductors que han quedat atrapats, com l'Ovidiu i en Francisco, diuen que entenen les protestes del sector. «Entenem la protesta perquè ens inclou a nosaltres, però nosaltres quina culpa tenim? Que entorpeixin però no arribar a l'extrem de tallar la carretera», manifestava en Francisco minuts abans que obrissin pas als camions atrapats.

A hores d'ara, la via continua completament ocupada per tractors i alguns vehicles particulars, a més de barricades amb troncs i arbres.

Dinars i concerts a la tarda

En les properes hores, els concentrats començaran a preparar el dinar -arròs de Pals- i a la tarda es preveuen diversos actes com els concerts de Diversiones i Pelukass.