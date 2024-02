Els pagesos buiden camions plens de fruita i verdura i es preparen per una protesta «indefinida»

Els pagesos gironins han buidat diversos camions plens de fruita i verdura que provenien del Marroc i que estan atrapats a l’AP-7. El tall s’ha fet a mitjanit i de manera simultània amb l’N-II, just al seu encreuament a Pontós (Alt Empordà). Els pagesos han rebentat les comportes d’almenys cinc camions que han detectat amb càrrega de fruita i verdura. Una càrrega que volen donar al banc dels aliments. El membre de Revolta Pagesa i d’Unió de Pagesos, Jordi Ginebreda, ha explicat que l’aturada de moment es preveu indefinida, ja que no han complert els compromisos. Ginebreda també ha explicat que han fet el tall amb cotxes que han anat reduint la marxa per evitar accidents i de seguida han avisat al 112.

Nou tall a l’AP-7 i l’N-II per part dels pagesos gironins. La protesta ha començat a mitjanit amb una marxa lenta. Tot i que estava convocada per a les vuit del matí, els tractors han tallat les dues vies al mateix punt que fa 15 dies de matinada per «evitar» que es repetissin les situacions de tensió viscudes amb els Mossos d’Esquadra a la darrera protesta. Al mig de l’N-II hi han llençat arbres i a l’autopista hi ha pujat els tractors i han muntat barricades.

El tall ha deixat diversos vehicles i camions atrapats. Els concentrats han deixat sortir els turismes i han deixat els camions «aïllats». Un cop revisats els combois, han detectat uns sis camions que duien productes procedents del Marroc i han buidat la càrrega en senyal de protesta. La voluntat és donar part de la fruita i la verdura al Banc dels Aliment, que «segur que ho rebran amb els braços oberts».

Ginebreda ha dit també la voluntat és mantenir el tall de forma indefinida. «La intenció aquesta vegada és no marxar. Fa quinze dies ens van prometre coses que no s’estan complint i ens estan donant llargues», ha dit. Està previst que a mig matí els convocats anunciïn les reivindicacions que són «inamovibles».