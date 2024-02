Els comuns repten Aragonès a «dir-li que no» a Illa i descartar el Hard Rock

El portaveu d'ECP al Parlament, David Cid, ha instat ERC a atrevir-se a dir 'no' al PSC pel que fa a les condicions per aprovar pressupostos. «Estem en un país en el què el cap de l'oposició es pensa que és el president de la Generalitat i en què el president de la Generalitat no exerceix les seves funcions», ha lamentat en una entrevista a RTVE. Cid ha defensat que tirar endavant el planejament urbanístic del Hard Rock és una «decisió política» i no administrativa, com defensa el Govern. En aquest sentit, ha insistit que l'executiu d'Aragonès ha de decidir si vol pressupostos perquè «la pilota està a la seva teulada». «Els 33 diputats del PSC valen igual que els nostres 8 diputats per aprovar els comptes», ha afegit.

Cid creu que el president del govern espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha ordenat a Illa donar suport als pressupostos de la Generalitat i ha afegit que el seu partit prendrà la decisió des de Catalunya.

«ERC ens coneix i sap que som gent de paraula. Quan diem una cosa ho mantenim fins al final. Albiach li ha traslladat des de fa mesos a Aragonès que s'han de posar límits al PSC», ha insistit Cid.

Pel que fa a l'Ajuntament de Barcelona, el portaveu d'ECP al Parlament ha afirmat que ERC no vol que els comuns entrin al govern del consistori per «càlcul electoral». Segons ha dit, «hi ha la por que els comuns tornin a liderar el govern de la ciutat». Tot i així, Cid ha insistit en condicionar el suport als pressupostos de Collboni a entrar al govern municipal.