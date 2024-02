Detingut a Barcelona un fals advocat d'estrangeria per agredir sexualment una immigrant

La Policia Nacional ha detingut a Barcelona un home que es feia passar per advocat especialista en estrangeria i que havia agredit sexualment una dona estrangera amb la promesa de regularitzar-li la seva situació administrativa. Tot va començar el juliol del 2022, quan a la víctima li expirava el període d'estada legal a Espanya i just abans va rebre una oferta de feina, per la qual cosa es va voler assessorar sobre els passos que havia de seguir per formalitzar l’oferta. Aleshores va conèixer l'agressor, que es va presentar com a advocat d’estrangeria. En exposar-li la situació, l’home li va dir que el més ràpid era buscar un espanyol que es fes passar per la seva parella, oferint-se ell mateix amb el pretext que li havia caigut molt bé.

Va ser a partir d’aleshores quan comença el calvari que va patir la víctima. D'aquesta manera, el suposat advocat va demanar a la víctima 1.000 euros en concepte de ‘Provisió de fons per al tràmit d'estrangeria davant de la Subdelegació de Barcelona’, que la víctima li va abonar, sense que l’home fes cap tràmit. Passat un temps sense saber notícies, la víctima li va reclamar la devolució de la quantitat abonada, moment que va aprofitar l'agressor per empadronar-la al seu domicili i així poder demostrar que seguia avançant el tràmit.

L'agressor va aconseguir convèncer la dona perquè abans de presentar-se davant del notari i davant d'una possible entrevista per part d'aquest, quedessin sols al domicili de l'autor, amb el pretext de conèixer-se millor. Aprofitant la situació de vulnerabilitat de la víctima i sense el seu consentiment el detingut li va grapejar els pits, manifestant que era l'única manera de contestar les preguntes del notari, coneixent-se l'un a l'altre. A tot això se li suma que de manera recurrent, el suposat advocat recordava a la dona que es trobava en situació irregular i que si no li pagava les quanties que li exigia, en aquest cas, un altre pagament de 2.000 euros, l'acabaria denunciant a Estrangeria i la farien fora del país, provocant-li una sensació de total indefensió.

El desembre del 2023 la víctima va rebre una trucada per part de la nova advocada d'aquesta, notificant la manca de certs documents que el seu anterior advocat havia d'aportar per a la finalització del tràmit, moment en el qual el fals advocat va tornar a exigir-li un altre pagament, amenaçant-la i realitzant-li nombroses trucades des de diferents números de telèfons, i fins i tot arribant-li a enviar un vídeo en què ell es masturbava. Aquesta situació va provocar en la dona un atac d'ansietat sever, per la qual cosa va haver de ser atesa en un centre sanitari, i es va veure obligada a interposar denúncia davant dels Mossos d'Esquadra aquest gener passat.

Com que l'agressor no va canviar la seva actitud, la dona es va decidir a denunciar els fets a la Unitat contra Xarxes d’Immigració i Falsedats documentals de la Policia Nacional.

Per part dels investigadors es va poder constatar que el suposat advocat en cap moment figura com lletrat col·legiat al Cens d'Advocats del Consell General de l'Advocacia Espanyola. Com a resultat de la investigació es va procedir a la detenció d'aquesta persona com a presumpte autor dels delictes d’agressió sexual, extorsió, assetjament, contra els drets dels ciutadans estrangers, intrusisme professional agreujats i dos delictes lleus de lesions i danys.