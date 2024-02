Detinguda a Catalunya una parella que venia il·legalment medicaments a tot el món per internet

La Policia Nacional ha detingut a Barcelona i Gavà (Baix Llobregat) una parella per vendre presumptament més de 6.600 dosis de medicaments il·legals per internet. Disposaven d´un laboratori clandestí on fabricaven i distribuïen els medicaments a nivell mundial. El producte estrella ofert a la web era un medicament amb el principi actiu dutasterida, indicat per al tractament de la pròstata i que venien per evitar la caiguda capil·lar.

Els experts en ciberdelinqüència van detectar que els responsables dels enviaments comptaven amb tres pàgines web en què s'oferien centenars de medicaments, molts d'ells no autoritzats a Espanya i d'altres que, tot i estar autoritzats, només es poden subministrar sota prescripció mèdica.

La investigació va començar arran d'una informació facilitada per l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA) a la Unitat Central de Ciberdelinqüència sobre l'existència de vendes a la xarxa que estaven sent gestionades des d'Espanya i en les que es distribuïen medicaments il·legals a nivell mundial.

Posaven al mercat il·lícit multitud de medicaments amb diferents finalitats, entre ells la millora del rendiment intel·lectual, l'antienvelliment, tractaments per a la caiguda del cabell, cremagreixos, pèptids, substàncies de mesoteràpia, productes per al tractament de lesions, curació de ferides, o fins i tot suplements vitamínics.

Les indagacions van permetre esbrinar que els presumptes autors comptaven amb mercats emergents a països com Mèxic, on es va arribar a detectar l'enviament de 120 quilos de vials pels quals van facturar 72.000 dòlars. Les gestions que van fer els agents van permetre comprovar que l'activitat il·lícita era duta a terme per una parella que residia a diferents municipis de la demarcació de Barcelona.

Fruit de les investigacions dels agents es va poder arrestar la parella i es va detectar un domicili a Gavà on la parella disposava d’un laboratori. En escorcollar el domicili es va detectar que operava com a laboratori artesanal i que tenia una centrifugadora, una cabina de flux laminar, una cambra d'esterilització de fabricació casolana, una etiquetadora, així com material diferent per a l'adaptació dels medicaments, com vials reutilitzables, taps, càpsules buides, cartonatge i etiquetes, entre d'altres.

Finalment els escorcolls als domicilis dels sospitosos, amb la col·laboració de pèrits de l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris, a Barcelona i Gavà, van permetre a més la intervenció de diversos dispositius electrònics, 6.616 dosis de medicaments, maquinària i instrumental de laboratori. L'operació ha finalitzat amb el bloqueig de dos comptes bancaris que gestionaven els detinguts, als quals se'ls imputen delictes relacionats amb la salut pública.