Les treballadores d’atenció domiciliària del SAD faran una parada de 4 hores per l’estancament en la negociació del conveni

Les treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària a Catalunya, SAD, realitzaran una parada de quatre hores, en funció de cada torn, el proper 27 de febrer. La protesta ha estat convocada pel sindicat CCOO «davant de l’estancament en la negociació del conveni», després que la patronal s’hagi plantat en «la seua proposta salarial».

Segons el sindicat, la plantilla ha arribat a una situació «desesperant» que requereix una resposta més «contundent». Per aquesta raó, farà una manifestació fins la plaça Sant Jaume de Barcelona i es duran a terme diverses concentracions en Girona, Lleida i Reus.

CCOO ha afirmat en un comunicat que cap de les empreses que gestiona el SAD a Catalunya no ha patit pèrdues econòmiques que justifiquin no implementar un increment salarial equivalent, com a mínim, a la pujada de l’IPC.

En aquest sentit, CCOO ha indicat que es manté en la seua proposta inicial de pujada, presentada el 10 de maig de 2023, que contempla un augment del 7,5% per a 2023, del 6% per a 2024, del 8% per a 2025 i la revisió de l’IPC més un 1,5% d’increment.