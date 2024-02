L’IA generativa serà l’estrella del Mobile World Congress 2024

La intel·ligència artificial (IA) generativa serà l’estrella d’aquesta edició del MWC de Barcelona, que comença dilluns vinent i en el qual la tecnologia 5G tornarà a irrompre amb força, encara que amb la vista posada ja en el 6G, del qual s’esperen «sorpreses».

«Dos grans temes centraran aquest MWC: el 5G, encara que més orientat a casos d’ús aplicables i el 6G, del qual s’esperen sorpreses; i, en segon lloc, l’IA generativa, que està de moda aquest any,» ha informat a EFE Eduard Martín, director de Connectivitat Intel·ligent de MWCapital (Mobile World Capital), fundació públic-privada que promou el desenvolupament digital i la seu del qual és a Barcelona.

El 5G ha protagonitzat les edicions del MWC en l’últim lustre, però aquest any s’espera que sigui ja el de l’exhibició de casos reals d’ús d’aquesta tecnologia, que no s’ha acabat d’enlairar per les grans inversions que requereix i que ara té en fase de desenvolupament el que es denomina el 5G avançat. S’hi sumarà el 6G, que serà present en aquesta edició amb algunes novetats, ha avançat.

Expectació: el portàtil transparent de Lenovo

Moltes de les empreses guarden amb zel les seves novetats per a aquest congrés, encara que algunes no poden evitar que es filtrin els seus avenços. Tal és el cas del primer portàtil transparent del món que presentarà Lenovo i que ja és un secret a veus.

L’exhibició d’aplicacions de l’IA serà una constant tots els dies del MWC, que celebrarà aquest any l’edició de la «consolidació» després d’uns anys d’alentiment, fins i tot d’aturada, per la pandèmia, en una ciutat com Barcelona que aquest any està fuetejada per la sequera i que ja ha demanat als congressistes un consum responsable de l’aigua.

Després de suspendre’s el MWC en la seva edició de 2020 per la covid, i reduir-se l’afluència de públic especialment el 2021, però també el 2022, es confia que aquesta edició vingui marcada per la normalitat i perquè l’afluència de públic s’atansi ja a xifres prepandèmia una vegada superades les restriccions a Àsia.

Un congrés més plural i obert

Més de 2.400 companyies expositores exhibiran els seus avenços en aquest congrés, que s’ha habilitat al llarg de vuit pavellons de Gran Via de Fira de Barcelona.

El MWC va deixar de centrar-se ja fa temps en la tecnologia mòbil i s’ha convertit en un congrés «més plural i obert al concepte de serveis digitals», ha explicat Martín. Ara el nom de Mobile ha donat pas al de MWC.

El Congrés està organitzat per la patronal de les telecomunicacions, GSMA, i les empreses d’aquest sector continuaran tenint una posició rellevant.

Així, per exemple, Telefónica, que aquest any compleix 100 anys, aprofitarà per presentar els seus avenços en el denominat «Open Gateway» amb exhibicions que demostraran com es transformen les xarxes en plataformes obertes per a desenvolupadors a fi d’impulsar una nova generació de serveis digitals.

També portaran les seves novetats altres telecos com Orange i Vodafone, al costat d’altres asiàtiques com la Xina Mobile. Aquestes estaran acompanyades per tecnològiques com Ericsson, Nokia, Huawei o Samsung que continuaran cobrant protagonisme en aquesta edició,

S’espera veure en el congrés els tradicionals robots, cada any més millorats, encara que no s’auguren excessives novetats en aquesta matèria.

El metavers es dilueix

L’expectació que hi va haver l’any passat amb el metavers s’ha diluït i aquest any es mostrarà, per exemple, en forma de «binocles digitals». Tal és el cas del MWCapital, que preveu oferir als assistents la possibilitat de replicar el seu cor al món virtual.

Aquesta tecnologia en un futur serà molt útil per prevenir malalties i per afrontar-les. En aquesta experiència, col·labora el Barcelona Supercomputing Center.

La indústria 5.0, la realitat estesa aplicada a usos industrials, l’IA com a eina posada a disposició del desenvolupament industrial i la sostenibilitat energètica també seran constants en aquest congrés, en el qual es posarà èmfasi a la captació de talent atès el problema existent en alguns sectors de trobar professionals especialitzats.

El MWCapital ocuparà un espai de 1.500 metres quadrats per mostrar sessions inspiradores i experiències orientades al foment de professions digitals i de programadors.

En aquest congrés mundial tornaran a tenir protagonisme les tecnològiques espanyoles, que s’ubicaran al Pavelló d’Espanya, 45 provinents de diferents punts del país i que presentaran també les seves novetats d’aquest espai de més de 1.000 metres quadrats.