El Govern prepara un grup de treball per avaluar si hi ha immobles com el de València

La Direcció General d’Ordenació del Territori de la Generalitat ha plantejat la constitució d’un grup de treball per avaluar si hi ha edificis a Catalunya que hagin utilitzat el poliuretà com a aïllant, el que podria haver causat la ràpida expansió del foc a l’immoble incendiat a València.

Fonts de la consellería de Territori han explicat a EFE que en aquest grup de treball participaran col·legis professionals com el d’Arquitectes o el d’Arquitectes Tècnics de l’Edificació, en una preocupació per inspeccionar que ha avançat avui El Confidencial.

Alhora, «també considerarà les aportacions i coneixements d’altres organismes necessaris, així com de representants del món local, ja que la matèria de disciplina urbanística és competència municipal».

«L’objectiu del grup de treball serà definir les accions i mesures pertinents sobre això de possibles edificis en risc per aquesta patologia a Catalunya», afegeixen les mateixes fonts.

La Generalitat no té constància que hi hagi algun immoble a Catalunya que hagi utilitzat el poliuretà com a aïllant i assenyala que des de 2006 «el codi tècnic obliga a comunicar tant l’inventari dels materials com la documentació dels projectes constructius als col·legis professionals», amb la qual cosa l’administració autonòmica no disposa de forma directa d’aquesta informació.

Sí que ha constatat que als aproximadament 18.200 immobles que gestiona del parc públic d’habitatge a Catalunya no s’ha utilitzat aquest material, segons han precisat a EFE les mateixes fonts.

L’incendi de València ha segat la vida d’almenys deu persones i el seu origen segueix per determinar, si bé les especulacions s’han centrat en els motius pels quals el foc es va propagar tan ràpidament per l’edifici que, segons els tècnics, complia amb la normativa vigent el 2008, any de la seua construcció.

En concret, la presència o no de poliuretà com a aïllant i el revestiment en forma de 'façana ventilada' han pogut contribuir, segons diversos experts, a la rapidesa amb què va cremar tot l’edifici.