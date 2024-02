Una dona va morir atropellada aquest dimecres per un camió al port de Barcelona, segons ha avançat 'El Periódico' i ha confirmat l'ACN. La víctima anava en bicicleta i va caure sota el vehicle, el conductor del qual no va poder fer res per esquivar-la. El Port de Barcelona ha fet aquest divendres un homenatge a la víctima, que era molt coneguda al recinte portuari.