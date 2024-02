Una desena de detinguts per tràfic de drogues en un festival de música electrònica a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge passat una desena de persones durant un dispositiu de seguretat amb motiu d'un festival de música electrònica a Barcelona. Els agents van detectar diversos grups de persones amb una actitud diferent a la resta d'assistents, que s'acostaven a altres grups, interactuaven pocs segons i marxaven ràpidament. Els policies van seguir-los i van observar com feien intercanvis de compra venda de drogues. Una de les detencions es va fer quan dos homes es van acostar a una patrulla de paisà per oferir-los droga. Els agents eren a l'interior del recinte i els van dir que els hi poden vendre cristall, cocaïna, ketamina o altres. Els policies es van identificar i els van trobar diverses substàncies i diners.

En una altra de les actuacions es van detenir dues persones que manipulaven substàncies estupefaents a l'interior del seu vehicle, estacionat a prop de la zona del festival. En l'escorcoll hi van trobar diferents tipus de drogues i diners al vehicle.

El dispositiu va finalitzar amb la detenció de deu persones com a presumptes autores del delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. Es van identificar una quarantena de persones i es van dur a terme nou denúncies per tinença de substàncies estupefaents. Es van intervenir 2.800 euros en efectiu i diverses drogues com èxtasi, cocaïna, metamfetamina i marihuana.

Els arrestats han passat a disposició judicial.

Els Mossos han destacat la col·laboració dels organitzadors del festival, que van permetre que l'esdeveniment es pogués celebrar amb les màximes garanties de seguretat.