L'acusat d'origen francès d'abusar de cinc menors a Empuriabrava retracta la seva declaració

L'acusat d'abusar de cinc menors a Empuriabrava entre els anys 2017 i 2019 ha negat les acusacions al judici, que s'ha fet a l'Audiència de Girona. Durant la declaració, ha afirmat que tenia una relació «com d'avi» amb tres de les menors i que compartien activitats, com àpats en família, estones de platja o esport. El processat ha dit que «no» va fer tocaments a les nenes, ni als pits ni als genitals. El jubilat va estar més d'un mes a presó l'any 2019, després que reconegués haver abusat d'una de les menors durant la declaració al jutjat d'instrucció. Aquest dijous s'ha retractat i ha dit que «mai» va declarar això. De fet, ha afirmat que «va ser el traductor qui ho va dir». La fiscalia demana ara 33 anys de presó per al processat.

El judici a l'acusat d'abusar sexualment de cinc menors a Empuriabrava va començar dimarts a la secció tercera de l'Audiència de Girona amb les declaracions de les víctimes, a porta tancada. Ahir van declarar els pares de les nenes (tres d'elles són germanes i les altres dues, germanastres) i els perits. Aquest dijous el judici ha quedat vist per a sentència després del testimoni de l'acusat, les conclusions i els informes de la fiscalia, les acusacions particulars i la defensa.

L'acusat, d'origen francès i que actualment té 66 anys, va començar a passar més temps a Empuriabrava un cop es va jubilar. Era amic de les famílies de les víctimes. Amb les tres germanes, ha explicat que van començar a compartir temps perquè eren veïns a Empuriabrava des de l'any 2012 i ell i la seva dona van establir una relació amb els pares de les nenes. Aquest vincle va anar augmentant «de manera progressiva» amb el pas del temps i es va intensificar a partir del 2016, quan es va jubilar i compartien períodes de vacances plegats.

La relació va arribar a ser de tanta confiança que, segons ha detallat al judici, tenia una relació «com d'avi» amb les nenes. L'acusat ha dit que ell i la seva dona anaven a menjar a casa de les menors, les nenes també feien àpats al seu apartament, anaven a la platja, les dues famílies havien passat un cap de setmana a Lloret de Mar (Selva) i feia esport amb les nenes.

La fiscalia sosté que l'acusat va abusar de la germana gran quan tenia 15 anys, de la mitjana entre els 13 i els 15 i de la petita entre els 8 i 10 anys. Segons l'acusació pública, el processat es va «aprofitar» d'aquesta confiança que li tenien dipositada els pares de les menors i va fer tocaments a les nenes en moments que estaven soles a l'habitació, al sofà de casa d'ell, en moments de joc a la platja o quan feien estiraments al gimnàs.

L'acusat ha respost «no» a totes les preguntes que li ha fet la fiscal al judici desgranant els diferents episodis que han descrit les víctimes. L'home sí que ha dit que havia «tocat» alguna de les nenes jugant o en el moment d'intentar corregir-los la postura fent estiraments. Ha negat, però, que fos als pits o als genitals: «Això mai».

En relació a les altres dues denunciants, el processat ha subratllat que hi va tenir molta menys relació que amb les tres germanes. Segons les acusacions, va cometre els abusos quan les menors tenien 11 i 13 anys.

L'acusat diu que a la més gran la va veure «només dues vegades» i que amb la petita hi va coincidir algun estiu que ella va passar amb els seus avis a Empuriabrava. També ha negat haver-los fet tocaments.

El cas es va descobrir, precisament, quan la nena de 13 anys va explicar els presumptes abusos a un professional de la psicologia que li feia seguiment a l'escola l'any 2019. A partir d'aquí, les altres menors van confessar que també havien estat víctimes del processat.

Quan el processat va passar a disposició judicial, el jutjat d'instrucció de Figueres va enviar l'acusat a presó el 21 de març del 2019 i va sortir en llibertat pagant una fiança de 6.000 euros el 4 de maig del mateix any. El jutjat es va basar en un reconeixement parcial dels fets que l'home hauria fet a instrucció, admetent haver fet tocaments a la menor de 15 anys.

Error del traductor

Aquest dijous a la sala de vistes s'ha retractat: «Jo mai vaig dir això, va ser el traductor». Segons la seva versió, va signar la declaració sense saber què hi posava perquè estava en català i no va descobrir que recollia una suposada confessió parcial fins dos dies abans de sortir de la presó. Quan la fiscal li ha preguntat com és que, sabent que hi havia un error, no havia volgut corregir la primera declaració al llarg de la instrucció, s'ha limitat a dir que seguia els consells del seu advocat (primer un d'ofici i després va canviar l'assistència lletrada).

La fiscalia, que inicialment demanava 35 anys de presó, ha modificat l'escrit de conclusions provisionals i demana ara una condemna de 33 anys per al processat (ha retirat l'abús de superioritat en l'acusació de dues de les menors). També sol·licita que no es pugui acostar ni comunicar-se amb les víctimes durant 10 anys i que estigui 10 anys en llibertat vigilada. En concepte de responsabilitat civil, vol que indemnitzi les víctimes amb 100.000 euros pel dany moral causat.

L'acusa de cinc delictes d'abús sexual a menor de 16 anys, en quatre dels casos de manera continuada perquè els presumptes tocaments s'haurien allargat en el temps.

La defensa nega els fets i demana l'absolució. A l'escrit de conclusions provisionals, indica que, en cas de condemna, li haurien d'aplicar l'atenuant de dilacions indegudes pel temps que el cas ha trigat en arribar a judici i perquè la instrucció ha acumulat «paralitzacions» al llarg de diversos períodes per causes «no computables a l'acusat».

El judici, que s'ha fet a la secció tercera de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.