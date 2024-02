La Fiscalia conclou que no hi ha indicis per investigar Puigdemont per terrorisme

La tinent fiscal del Tribunal Suprem (TS) ha conclòs que no hi ha indicis suficients de criminalitat per investigar per terrorisme l'expresident Carles Puigdemont i el secretari quart de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg, en el 'cas Tsunami'. «En aquest moment processal no existeixen indicis que permetin afirmar que Carles Puigdemont participés en la fundació o planificació de les accions de Tsunami Democràtic. El magistrat instructor es limita a efectuar conjectures sense base fàctica», ressalta la fiscalia en l'informe final. D'aquesta forma, la Fiscalia del Suprem demana l'arxivament de la causa i la seva devolució al Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional perquè finalitzi la investigació.

«L'examen detallat dels indicis afirmats pel magistrat instructor revela que en realitat ens trobem davant de meres conjectures o sospites que no permeten l'atribució de cap fet delictiu a Carles Puigdemont», relata l'informe. Des del Ministeri Fiscal remarquen que «cap dels fets que s'assenyalen com a indicis» permeten inferir «de manera raonable» la participació de l'expresident de la Generalitat a la plataforma Tsunami Democràtic. «Semblant, més aviat al contrari, que descarten aquesta intervenció», agrega.