El FC Palau-solità i Plegamans denuncia als Mossos la presència de sensors amb càmeres als vestidors

El Futbol Club Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) va denunciar dilluns davant dels Mossos d'Esquadra la presència de sensors de moviment amb càmeres en quatre vestidors de les instal·lacions municipals, segons ha avançat 'Mundo Deportivo' i ha confirmat l'ACN. Jugadores del club van traslladar a la direcció l'existència dels objectes, motiu pel qual s'ha activat el protocol davant la violència sexual de la Federació Catalana de Futbol (FCF) i s'ha comunicat la situació als pares de tots els jugadors de l'entitat. L'Ajuntament assegura, però, que els dispositius hi són des de 2011 i que el club n'era coneixedor. No obstant, han pogut verificar a través de l'empresa de seguretat que en cap cas s'han enregistrat imatges.

Fonts consultades del club han relatat que dijous es van trobar els dispositius i que divendres mateix es va activar el protocol establert en aquests casos, que passa per informar els jugadors, els seus pares en tractar-se de menors i que han fet al llarg d'aquesta setmana, i presentar denúncia als Mossos. Aquesta darrera es va presentar dilluns a la comissaria de Santa Perpètua de Mogoda.

Les instal·lacions són municipals i des de l'any 1991 estan concessionades al club per un termini de 50 anys. Des de l'Ajuntament, però, destaquen que l'entitat era coneixedora de la presència dels dispositius, que es van instal·lar l'any 2011 després d'un robatori amb incendi a les instal·lacions.

En aquest sentit, remarquen que són dispositius amb sensor de moviment que enregistren durant uns segons. No es posen en marxa si no és que les instal·lacions estan buides i amb l'alarma del recinte connectada, cosa que a través de l'empresa de seguretat l'Ajuntament ha confirmat que no ha passat en els darrers anys. Per aquest motiu, asseguren que en cap cas s'han pres imatges de l'interior dels vestidors, ni amb gent ni sense.

Topada entre club i consistori

L'Ajuntament ha detallat que actualment estan en procés per treure la concessió de les instal·lacions al club, que n'assumeix la gestió des de l'any 1991 i fins el 2041. L'argument rau en la falta de manteniment, neteja i conservació de l'equipament, segons fonts municipals.

Davant d'aquesta situació, el consistori està instruint un expedient per incompliment de les obligacions establertes en la concessió. Divendres mateix es va enviar la petició de dictamen a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat perquè resolgui si hi ha hagut aquest incompliment. En cas que la resolució sigui favorable a l'Ajuntament, aquest trauria la gestió de l'equipament al club i l'assumiria de manera directa.

El mateix divendres es va comunicar a l'entitat que s'havia iniciat el tràmit amb la Generalitat, i el següent dia hàbil, dilluns, es presentava la denúncia del club a Mossos. No obstant, el consistori remarca que la presència dels aparells era evident perquè eren a la vista, i que hi ha documentació que acredita que es van donar els codis de l'alarma que activaria els sensors a la presidència de l'entitat.

És per aquest motiu que desconeixen per què el club assegura que no tenien constància dels aparells, i remarquen que no s'ha gravat cap dels usuaris perquè no s'ha activat mai l'alarma amb gent a l'interior de les instal·lacions. «L'Ajuntament pot acreditar que no hi ha hagut mai cap captació d'imatges de cap persona, i per tant, no hi ha hagut mai cap tractament de dades en aquest sentit», destaquen.

Aquest mateix dijous al matí, tècnics de l'Ajuntament han fet una inspecció acompanyats de tècnics de la companyia instal·ladora. En ella han determinat què es mantinguin els sensors anti-intrusió, però eliminant la funció d'activació de les càmeres i la possibilitat de gravar cap imatge.