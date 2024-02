Els casos més greus de TCA en adolescents s’abordaran amb l'ingrés de la família en un apartament

L’Hospital Sant Joan de Déu ha posat en marxa la primera unitat per al tractament dels casos més greus i complexos de trastorns de la conducta alimentària (TCA) en joves i adolescents que, per primer cop, inclou l’ingrés de tota la família del pacient en un apartament a tocar de l’hospital.

Allà, el pacient i la seva família rebran teràpies de caràcter individual i grupal, com ara reproduir totes les fases d’un àpat familiar, en un ambient controlat però «més amable». L’objectiu, ha destacat el conseller de Salut, Manel Balcells, és «evitar la cronicitat» dels pacients més «severs», els que no han pogut ser estabilitzats després de més d’un any de tractament, donant eines al seu entorn per fer front a la malaltia.