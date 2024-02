El dron, la nova eina dels Mossos per lluitar contra el narcotràfic i el terrorisme

La Policia de l'Aire dels Mossos es desplega arreu de Catalunya amb 24 drons i un d'ala fixa d'última generació, destinats a la lluita contra el narcotràfic per via marítima. L'aparell treballa amb Intel·ligència Artificial i compta amb més autonomia i velocitat, junt amb un sistema de gestió d'imatges més modern.

Amb ell es preveu poder controlar narcollanxes, detectar plantacions de marihuana i neutralitzar terroristes, així també com prevenir robatoris de cable de coure a les vies del tren.

El cos està realitzant exercicis tàctics a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya per preparar-se per aquesta nova eina. En aquests exercicis practiquen operacions com l'alliberament d'ostatges o un atac terrorista, per conèixer les capacitats operatives del dron d'ala fixa, i la resta d'aeronaus no tripulades, com la seva integració en seguiments, patrullatges i investigacions.

Eduard Sallent i Peña, el Comissari en cap dels Mossos, ha afirmat que «Integrar mitjans aeris al territori és un canvi en la forma de treballar, posa la tecnologia a l'abast de qui presta el servei a la ciutadania. Igual que hi ha rutes marítimes o carreteres, les rutes aèries per on circularan drons s'hauran de vigilar». També ha volgut destacar que «La Policia Aèria es desplega des de la proximitat, la transformació tecnològica i la modernització del Cos. Ens situem a l'avantguarda de les policies europees», ja que els mossos són el primer cos policial del sud d'Europa que incorpora el dron com a eina.