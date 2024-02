Un acusat accepta 5 anys de presó per violar una menor a Fontanilles i deixar-la embarassada

Un acusat ha acceptat una pena de 5 anys de presó per agredir sexualment una menor a Fontanilles (Baix Empordà) al llarg de set mesos i deixar-la embarassada. Al judici, que s'ha fet aquest dijous a la secció quarta de l'Audiència de Girona, el processat ha admès que va enganyar la víctima i, quan van començar una relació sentimental, li va dir que tenia 16 anys. En realitat, eren 20 i li faltava poc per complir-ne 21.

La menor tenia 13 anys. Al llarg d'aquest temps, van tenir relacions sexuals, tot i que la víctima no tenia l'edat legal per prestar consentiment. Segons fonts judicials, l'acusat també ha reconegut que va empentar la menor quan van trencar i ha acceptat fer treballs en benefici de la comunitat pel delicte de maltractament.

La fiscalia i l'acusació particular, encapçalada pel lletrat Jordi Colomer, demanaven inicialment 12 anys de presó per un delicte continuat d'agressió sexual a menor de 16 amb penetració i un delicte de maltractament en l'àmbit de la violència contra la dona.

Al judici, que s'ha fet aquest dijous a l'Audiència de Girona, el processat ha reconegut els fets i ha subscrit el fets que recull l'escrit d'acusació de la fiscalia. Així, ha admès que l'abril del 2020 va començar una relació sentimental amb la víctima, que en aquell moment tenia 13 anys: «El processat es va presentar a la menor dient-li que tenia 16 anys, ocultant la seva edat autèntica perquè tenia 20 anys i estava a punt de complir-ne 21».

Durant set mesos de la relació, el processat i la menor van mantenir relacions sexuals consentides de manera habitual. Eren, però, clandestines i aprofitant les estones que els pares de la menor no eren a casa «perquè no aprovaven la relació». La fiscalia recull que, amb 13 anys, l'adolescent «no tenia capacitat per consentir relacions sexuals ni per valorar-ne les conseqüències» perquè no tenia l'edat legal per prestar consentiment i aquesta immaduresa va provocar «inclús, que la menor es quedés embarassada, si bé després va procedir a interrompre'l».

Les acusacions també descartaven que la víctima i el processat tinguessin un grau de maduresa semblant per tenir edats pròximes. Seria, de fet, un dels motius previstos pel Codi Penal pel qual es podria acabar dictant una sentència absolutòria. «No existia, en el moment dels fets, un equilibri de maduresa, desenvolupament i capacitats a l'hora de consentir aquell tipus de relacions, existint una asimetria clara, amb superioritat de l'acusat», ha subscrit el processat quan ha avalat el relat de fets de la fiscal.

A més, també ha reconegut que cap a les 18.20 hores del 26 de gener del 2021 va anar a casa de la menor a recollir uns objectes després de la ruptura de la relació. Un cop allà, van discutir i li va acabar clavant una empenta a la menor.

Com que ha admès els fets i ha consignat diners per fer front als 6.000 euros d'indemnització que haurà de pagar a la menor, la fiscalia i l'advocat de l'acusació particular, Jordi Colomer, han modificat els escrits de conclusions provisionals i demanen ara 5 anys de presó per al processat, aplicant-li atenuants de reparació del dany i de dilacions indegudes (pel temps que el cas ha trigat en arribar a judici). També sol·liciten que el processat faci treballs en benefici de la comunitat pel delicte de maltractament. La defensa s'hi ha adherit i el judici ha quedat vist per a sentència.