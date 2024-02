El Parlament votarà sobre les restriccions per la sequera, el Hard Rock i els transvasaments

El Parlament votarà aquest dijous les propostes dels grups en el marc del ple monogràfic sobre la sequera i, entre els temes destacats, hi ha les restriccions als sectors del turisme i la pagesia, el projecte del Hard Rock i el rebuig als transvasaments entre conques hidrogràfiques. Portar aigua amb vaixells, les condicions per omplir piscines i el règim sancionador contra els municipis que incompleixen les restriccions són qüestions recurrents. D'altra banda, Junts, PSC i PPC han registrat textos perquè el Parlament denunciï la «inacció» del Govern i demanar-li més interlocució. Per la seva banda, ERC vol que el Parlament aprovi que els pressupostos són una «eina fonamental» per lluitar contra la sequera.

Tant ECP com la CUP han presentat propostes per demanar al Govern que aturi projectes com l'anomenat Hard Rock que, precisament, és un dels punts de desacord en les negociacions per als pressupostos del 2024. Els comuns volen «aturar qualsevol modificació de planejament urbanístic en el sector turístic que suposi mobilitzar més recursos hídrics per sobre de 100 litres per persona i dia». Mentre que la CUP insta l'executiu de Pere Aragonès a «aturar projectes com el Hard Rock o la possibilitat de crear noves instal·lacions d'oci basades en atraccions d'aigua».

Omplir piscines amb condicions

Junts insta el Govern a fomentar l'ús d'aigua de mar tractada en el sector turístic, en especial per omplir piscines i per ser usada en instal·lacions aquàtiques de lleure. I els socialistes volen que s'autoritzi omplir piscines en els casos d'establiments turístics i de lleure on els consums estiguin per sota dels llindars establerts pel pla de sequera o presentin un pla d'estalvi per reduir-los.

En el cas de les dutxes en els equipaments esportius, tant Junts com el PSC aposten per flexibilitzar les restriccions i permetre l'ús de les dutxes amb condicions com la pressió de l'aigua o els temps dels polsadors.

Restriccions a la pagesia i al turisme

ERC proposa «revisar» les restriccions previstes a les diferents fases del Pla Especial de Sequera per garantir la sostenibilitat de la petita i mitjana pagesia. Junts i el PPC reclamen a l'executiu que estableixi les instruccions perquè les empreses que hagin d'aturar la seva activitat per les restriccions puguin accedir a ERTO.

En canvi, comuns i CUP coincideixen en demanar que s'apliquin més restriccions al sector del turisme. En Comú Podem vol que el Govern defineixi el turisme com a sector específic i estableixi mesures i restriccions concretes per a aquest sector econòmic.

Per la seva banda, el PSC vol crear un Fons de Sequera, amb una aportació inicial de 50 milions i finançat entre d'altres amb recursos recaptats per les sancions, per proveir els ajuntaments. També reclama que es modifiqui el règim sancionador als ajuntaments per deixar de tipificar com a infraccions alguns supòsits i insta el Govern a invertir 100 milions en subvencions per a empreses.

Rebuig als transvasaments

En l'àmbit dels transvasaments, ERC vol que la cambra catalana descarti «cap nova interconnexió de xarxes entre diferents conques hidrogràfiques i amb especial èmfasi al transvasament de l'Ebre». I, en aquest sentit, la CUP proposta que es respecti «la sostenibilitat hídrica dels rius de les conques internes, garantint que l'aigua de cada riu sigui per la seva pròpia conca».

En canvi, en un sentit totalment oposat, Vox proposa una consulta als espanyols, a través de l'article 92 de la Constitució, sobre un Pla Nacional d'Aigua per «garantir l'accés a l'aigua en igualtat de condicions en tot el territori espanyol».

Aigua amb vaixells

Sobre la possibilitat de portar aigua amb vaixells, Junts demana al Govern «màxima transparència i aportar tota la informació necessària» sobre el transport des de la dessalinitzadora de Sagunt. I el PP insta a finalitzar, abans del segon trimestre d'aquest any, les obres d'adaptació necessàries als ports de Barcelona i Tarragona per fer possible l'arribada d'embarcacions d'aigua.

Crítiques a la gestió del Govern

Pel que fa als textos que critiquen la gestió del Govern, Junts demana una «nova cimera de seguiment» de la llei per fer front a la sequera i constata «la disposició dels grups parlamentaris a treballar conjuntament i de manera coordinada amb el Govern». Per la seva banda, el PSC vol que la cambra catalana manifesti «la inacció del Govern en matèria d'acció climàtica i la manca de planificació, previsió i mala gestió de la situació de la sequera actual». En la mateixa línia, el PPC ha presentat propostes de resolució per constatar que l'actual situació de sequera que pateix Catalunya «s'ha vist agreujada per la manca d'inversions del Govern en noves instal·lacions»; qualifica «d'irresponsabilitat» que el Govern hagi posposat la declaració d'emergència per sequera fins a l'inici del febrer i veu «inacció» del Govern per plantejar solucions adients als darrers episodis de sequera.