S'activen els plans d'emergències per un incident amb una font radioactiva a l'aeroport del Prat

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest matí els plans d’emergències AEROCAT i RADCAT per un incident amb un paquet que conté material radioactiu de baixa intensitat dins un avió que acabava d’aterrar a l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

Als volts de les 10.20 hores, l’aeroport ha activat l’alarma general, i des de Protecció Civil s’han activat els dos plans d’emergències i s’ha coordinat l’actuació dels operatius i responsables de fer les comprovacions al paquet.

Al lloc s’hi han desplaçat 13 dotacions dels Bombers de la Generalitat, entre les quals efectius del GRIT (Grup de Riscos Tecnològics) i el Furgó de Risc Químic, a més d’una unitat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que s’anomena UIS (Unitat d’Intervenció i Suport), especialitzada en l’atenció sanitària en situacions de risc químic i risc afegit.

També s’ha mobilitzat personal de la operativa territorial de Protecció Civil de la Generalitat i personal del Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives (SCAR), que procedirà a fer les mesures i comprovacions definitives del material.

La caixa es trobava dins la bodega de l’avió i un cop l’anaven a retirar han comprovat que la caixa de cartró exterior que el protegia estava malmesa. Preventivament s’ha establert un perímetre de seguretat per poder fer les comprovacions pertinents.

L’avió provenia de Suïssa amb un total de 127 passatgers i 5 tripulants que ja havien marxat, i a l’avió ja hi havia els passatgers que havien de sortir de l'aeroport cap al seu destí (143). Aquests passatgers s’han mantingut dins l’avió, i fa poca estona han estat traslladats a una sala de l’aeroport en espera que puguin seguir el seu trajecte un cop es facin totes les comprovacions.

A causa d’aquest incident no hi ha hagut ferits ni tampoc hi ha hagut afectació a la operativa aeroportuària, segons ha informat AENA.