Els pares de l'alumna del Pare Manyanet de Barcelona que es va suïcidar presenten una demanda civil contra l'escola

Els pares de Kira López, alumna de 15 anys del col·legi Pare Manyanet que es va suïcidar el maig del 2021, han presentat una demanda per responsabilitat civil contra l'escola, segons ha explicat el pare a la xarxa X. L'Audiència de Barcelona va arxivar el cas fa un any en considerar que no s'havien constatat els fets ni tampoc vincular la seva mort «a cap acció d'una persona determinada». El pare, José Manuel López, ha dit però que en aquella causa només es feia referència al delicte d'inducció al suïcidi i no s'eximia el centre de responsabilitats per presumpte assetjament, qüestió que ara porten a la via civil. Diu que han documentat «situacions de violència de les que Kira va ser víctima» i que va patir indefensió per part del centre.

Els progenitors asseguren que la seva fill va patir «indefensió» per part de l'escola, qui consideren que havia de ser garant de la seva seguretat física i moral. En aquest sentit, la consideren culpable del que el Codi Civil recull com a 'culpa in vigilando' en l'article 1903.

Els progenitors expliquen que la demanda no és només per la «inacció reiterada i conscient» de l'escola davant les denúncies d'assetjament escolar sinó també per episodis de «violència docent» que asseguren que va patir la noia sense que s'activés cap protocol per protegir-la.

López lamenta que els presumptes victimaris «continuen impunes al costat d'altres menors». Així, alerta del possible «risc» per a altres menors i insisteix que el Departament d'Educació hauria d'actuar al respecte.

Sobre l'arxiu del cas per la via penal, puntualitza que només feia referència al delicte d'inducció al suïcidi precipitat i defensa que no eximia el centre de qualsevol responsabilitat per les situacions d'assetjament escolar i violència d'adult a menor. El pare explica que valorar aquesta responsabilitat és competència de la via civil, que és la que ara han iniciat.

Per últim, ha explicat que aporten nombroses proves «irrefutables», començant pel testimoni de veu de la noia sis mesos abans de treure's la vida, el d'alguns dels seus companys que «corroboren» les burles contra la noia per la seva veu, el seu anglès, el seu maquillatge o la forma de vestir; així com denuncies documentades amb agendes escolars, correus electrònics i informes d'avaluació dels docents, entre d'altres.