Detingut un home que repartia cocaïna amb patinet elèctric a Santa Coloma de Gramenet

Diners i cocaïna comissats per la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet.ACN

Un home ha estat detingut per la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. En concret se l'acusa de vendre cocaïna, una mercaderia que el cos de seguretat creu que distribuïa per la ciutat a bord d'un patinet elèctric. En el moment de la detenció la Policia Local li va comissar 118 grams de la matèria estupefaent.

Els fets van tenir lloc divendres passat cap a dos quarts de vuit del vespre. Segons el relat policial el detingut va veure agents de patrullatge preventiu i va intentar esquivar-los. Els agents ho van observar i el van retenir al carrer Beethoven. Després de retenir-lo els agents el van registrar i li van trobar una bossa amb 118 grams de cocaïna, amb un valor de mercat aproximat de 7.000 euros. L'home també duia 430 euros en bitllets fraccionats.