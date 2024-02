Detingut un aspirant a mosso d'esquadra per presumpta agressió sexual a una companya de curs

Un aspirant a mosso d'esquadra ha estat detingut per una presumpta agressió sexual a una companya de curs, segons ha pogut saber l'ACN. Els dos duien a terme el Curs Bàsic a l'Escola de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, ell per accedir al cos autonòmic i ella per ser policia local.

Els Mossos d'Esquadra l'han detingut i la Direcció General de Policia ha signat un expedient disciplinari per la qual se'l suspèn de manera cautelar, de tal manera que l'home no es podrà reincorporar al curs bàsic.