Els pobles sense oficina bancària tindran un caixer mòbil cada 15 dies i amb atenció personalitzada

No tenir caixer al poble és un problema per a milers de veïns, que es veuen obligats a desplaçar-se fins al municipi més pròxim amb caixer per fer gestions bancàries. En alguns casos, com Gósol, al Berguedà, aquest desplaçament és superior a la mitja hora de trajecte en cotxe.

Un problema que ara la Generalitat vol solucionar amb una xarxa d’oficines mòbils que ha presentat la consellera d’Economia, Natàlia Mas, a Alpens. Es tracta d’una furgoneta que oferirà servei quinzenal amb atenció personalitzada i on els clients podran fer tots els serveis.

Les entitats encarregades del projecte seran CaixaBank i Caixa d’Enginyers, en funció de la zona. Les primeres oficines començaran al setembre i es pretén cobrir el 100% de la població del país.