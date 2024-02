Els estatuts de la nova empresa mixta que operarà Rodalies estaran a punt en uns sis mesos

Els estatuts de la nova empresa mixta que operarà Rodalies després de concretar el traspàs del servei estaran a punt en uns sis mesos. Així ho han explicat la consellera de Territori, Ester Capella, i el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, després de reunir-se a la seu del departament, on han acordat la constitució de sis grups que començaran a treballar aquest primer trimestre.

Concretament, els grups de treball seran per al traspàs de l'operadora, dels serveis ferroviaris, d'infraestructures, d'assumptes econòmics i assumptes jurídico administratius. Segons ha detallat Puente, la previsió és que els estatuts estaran a punt en els sis mesos següents a la constitució del grup de treball encarregat d'aquest àmbit.

«Comprometre terminis quasi sempre és equivocar-se i enganxar-se els dits», ha comentat el ministre sobre el termini «màxim» de sis mesos que han establert els dos executius per tenir a punt l'empresa mixta. «Ni Generalitat ni govern d'Espanya deixaran de treballar un sol dirà per impulsar aquest traspàs», ha insistit.

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha visitat aquest dilluns al matí el Departament de Territori per acordar amb la consellera, Ester Capella, la constitució de la comissió política que ha de concretar el traspàs de Rodalies i en què les dues parts han mostrat bona sintonia.

«Això camina i va en la línia de l'acord polític», ha comentat Capella a la roda de premsa posterior a la reunió. Segons ha detallat Capella, estarà formada per sis grups de treball: traspàs de l’operadora: serveis ferroviaris, Pla de Rodalies, traspàs d’infraestructures, afers econòmics i afers juridicoadministratius. Aquests grups es constituiran al llarg d'aquest primer trimestre i cada un tindrà el seu propi pla de treball i els calendaris de reunions.

«Volem exercir totes les competències malgrat comporta una gran responsabilitat», ha reiterat la consellera, que s'ha mostrat «convençuda» que el traspàs de rodalies serà una «realitat». «Avui iniciem de veritat la feina per al traspàs de Rodalies, que ha de ser integral», ha sentenciat.

Puente: «El traspàs de Rodalies va bé»

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha celebrat la «predisposició molt positiva» de la Generalitat i el clima de «confiança» que s'ha generat entre els parts. «Tenim clar on i com volem arribar a la consecució d'aquest objectiu», ha assegurat el ministre, que ha garantit que «el traspàs de Rodalies va bé» i que el procés està sent «fluid». «No estem aquí per marejar la perdiu», ha afirmat el ministre.

Altres acords que han arribat els dos governs és la implantació dels mecanismes perquè l'Estat transfereixi a la Generalitat els recursos econòmics corresponents al dèficit d'explotació del servei el 2023 i que abans de finals d'any estiguin redactats els estudis de les infraestructures que assumirà la Generalitat. Es tracta de l'R1 al Maresme, l'R3 el Papiol-l'Hospitalet-Vic-Puigcerdà i l’R2 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. Segons el Departament de Territori, l'estudi també identificarà nous trams que podien ser traspassats a la Generalitat i les dues administracions s'han compromès que l'any que ve es presenti un traspàs dels trams addicionals que s'hagin identificat.

A la reunió de la constitució de la comissió política per al traspàs de Rodalies celebrada aquest dilluns al matí, hi han assistit per part de la Generalitat la consellera de Territori, Ester Capella; el secretari general de Territori, Joan Jaume Oms; el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas; i el comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias.

Per la seva banda, pel govern espanyol, hi han pres part el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente; el secretari d'Estat, José Antonio Santano; i la secretària general de Transports i Mobilitat, Marta Serrano; i el president de Renfe, Raül Blanco.