Desmantellen a Barcelona un grup multireincident especialitzat en robatoris en força a domicilis

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat a Barcelona un grup criminal multireincident especialitzat en robatoris amb força a domicilis utilitzant marcadors. El grup col·locava marcadors amb cola a les portes i un o dos dies després accedia de nou al bloc per forçar els panys d'aquelles portes que tenien els marcadors intactes i entrar a robar a l'interior del pis. En total hi ha cinc detinguts, quatre homes i una dona, d'entre 23 i 35 anys, a qui se'ls atribueixen nou robatoris en pisos a Barcelona, Mataró, Badalona, Esplugues i Sant Feliu de Llobregat. Les detencions es van fer entre el 14 i el 16 de febrer i no es descarta que pugui haver-n'hi més, ja que la investigació continua oberta.

Als detinguts se'ls atribueixen delictes de pertinença a grup criminal i també se'ls investiga per dur a terme actes preparatoris per robar en una vintena més de domicilis. Els arrestats acumulen 21 antecedents per robatoris amb força a domicilis i altres fets contra el patrimoni.

La investigació es va iniciar al mes d'agost de 2023, quan els mossos van rebre diverses denúncies de robatoris amb força a domicilis a diverses localitats de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb un modus operandi similar. En aquest punt, els investigadors de la DIC van assumir la investigació per comprovar si darrer d'aquests robatoris podria haver-hi el mateix grup. L'últim robatori amb força que se'ls atribueix va tenir lloc el mes de gener passat.

Segons els Mossos, les imatges captades per càmeres de seguretat de les finques han estat clau per identificar als investigats. Fruit d'aquestes, i altres gestions policials, els investigadors van obtenir indicis de participació d'un grup de persones, ubicades a diferents domicilis als districtes de Nou Barris i Horta-Guinardó, de Barcelona.

Les detencions van tenir lloc el dia 14 de febrer i els detinguts van passar a disposició judicial el dia 16 de febrer. El mateix dia 16 els Mossos van detenir un 5 investigat a la localitat de Sant Adrià de Besòs, arran d'un requeriment de detenció que tenia vigent.

En el marc de l'operatiu també es van dur a terme tres entrades i registres, on s'ha localitzat molts aparells electrònics, rellotges, joies d'or i bijuteria. Part d'aquests objectes ja s'ha pogut determinar que prové de robatoris. Ara, els investigadors estan duent a terme una catalogació dels objectes recuperats, per a identificar els seus legítims propietaris i retornar-los-els, per una banda, i atribuir més fets al grup investigat, per l'altra.

Panys de marques concretes i un carret de nadó

A banda dels diferents objectes provinents de robatoris, durant les entrades es van intervenir rossinyols i claus bumping per forçar portes i molts aparells per manipular i confeccionar rossinyols i claus mestres. També s'ha intervingut panys manipulats de diferents marques amb el que els investigats practicaven, per després poder forçar els panys en els robatoris. Aquesta pràctica prèvia era determinant per acabar escollint quina porta marcaven, o intentaven obrir, ja que s'ha constatat que només forçaven aquelles portes que tenien els panys amb els quals havien practicat prèviament.

En una de les entrades, els agents van trobar el carret de nadó que duia el paquet de rossinyols amagat. Tot i que no s'ha pogut acreditar aquest fet, els investigadors treballen amb la hipòtesi que utilitzaven el carret de nadó, en el qual amagaven un paquet de rossinyols amb els quals forçaven les portes, per evitar sospites dels veïns, en cas de creuar-se amb els investigats.