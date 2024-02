Condemnat a 30 anys de presó l’home que va robar i assassinar a la seva dona a Sant Joan Despí

L’Audiència de Barcelona ha condemnat a 30 anys i nou mesos de presó l’home que el gener del 2020 va matar la seva dona a Sant Joan Despí (Baix Llobregat) i després va robar-li diners de les targetes. A més, va voler fugir a Punta Cana (República Dominicana), però va ser arrestat. El jurat popular el va considerar culpable d’assassinat per colpejar innecessàriament la dona i asfixiar-la amb una bossa de plàstic lligada al coll. Després del crim es va fer amb les seves targetes i claus bancàries i va intentar robar-li diners i fer diverses compres. L’home, a més, feia mesos que maltractava la víctima.

Segons considera provat l’Audiència arran del veredicte del jurat, des de l’estiu del 2019 l’acusat va iniciar una relació sentimental amb la víctima, i va anar a viure a casa d’ella i la filla menor d’edat d’ella, a Sant Joan Despí. Durant la convivència l’acusat va mostrar actituds d’hostilitat i agressivitat verbal i va instaurar un clima de dominació i imposició, amb crits constants, menyspreus, insults i vexacions continuades en un context de control i voluntat d’aïllament social i familiar de la seva parella. Aquestes conductes es van anar generalitzant poc a poc, i l’acusat va sotmetre la dona a atacs i agressions físiques, com forcejaments i empentes, i psíquiques, sempre al domicili familiar i davant de la filla petita.

El matí del 27 de gener del 2020, mentre la dona era a casa seva, l’acusat va colpejar la dona repetidament a la cara i el cap i li va lligar una bossa de plàstic al coll amb una corda, cosa que li va provocar la mort per asfixia. El cadàver de la dona presentava cops també als braços, les mans i les cuixes. Segons el jurat, l’home la va colpejar de forma innecessària per matar-la, causant-li un patiment extrem.

A continuació l’home va robar joies, dispositius electrònics, el telèfon mòbil, documentació, objectes personals, targetes bancàries i claus de la banca digital de la dona, a més del seu cotxe. Des del mateix domicili de la víctima va intentar retirar 15.000 euros dels comptes de la dona i va aconseguir transferir 3.000 euros del compte d’una empresa de la seva parella al seu compte personal.

Després de matar la dona i marxar del domicili amb el cotxe d’ella va intentar treure diners de caixers amb les claus bancàries de la víctima, i va pagar diversos serveis. En concret va treure 400 euros d’un compte, va pagar 35 euros a un hostal i va fer altres intents infructuosos. També va intentar fer diverses operacions per obtenir dades bancàries, canvis de comptes, canvis de límit de disposició o canvis de contrasenya, entre altres. La matinada següent va anar a la T1 de l’aeroport del Prat i va intentar comprar un bitllet d’avió cap a Punta Cana (República Dominicana), a més d’intentar fer compres per valor de 457 euros.

Per tot això, l’Audiència el condemna a 30 anys i nou mesos de presó, tot i que el límit màxim de compliment seran 30 anys, per assassinat amb acarnissament i traïdoria per facilitar i evitar el descobriment d’un altre delicte, maltractament habitual, estafa continuada i robatori amb violència en casa habitada, amb l’atenuant de dilacions indegudes i els agreujants de parentiu i discriminació per raó de gènere. També haurà de pagar prop de 630.000 euros en indemnitzacions als familiars de la víctima i a les empreses afectades.

Tampoc podrà acostar-se ni comunicar-se amb els familiars de la víctima durant 39 anys, set anys de llibertat vigilada i prohibició de tinença d’armes durant tres anys. En canvi ha estat absolt d’un robatori amb violència en casa habitada del 2019 i d’un delicte continuat de descobriment i revelació de secrets.