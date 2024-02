Accepta 5 anys de presó per intentar matar un home a cops de matxet a Blanes

Un acusat d'intentar matar un home a cops de matxet a Blanes (Selva) el 30 d'abril del 2022 ha reconegut els fets i ha acceptat 5 anys de presó. Al judici, que s'ha fet aquest dilluns a l'Audiència de Girona, el processat ha admès que tenia desavinences amb la víctima i que, cap a les nou del vespre, el va anar a buscar a un bar i el va atacar.

La víctima va rebre un primer impacte al cap i va poder posar el braç per aturar-ne un segon. Com a conseqüència de l'atac, el van haver d'operar d'urgència i li han quedat seqüeles, com problemes de mobilitat a la mà. L'acusat s'enfrontava a 13 anys de presó per intent d'assassinat però les acusacions han conclòs que no va atacar la víctima a traïció i que és un intent d'homicidi.