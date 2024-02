Illa diu que el PSC té «la mà estesa» per als pressupostos però reclama «ambició»

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha afirmat que la formació té la «mà estesa» per als pressupostos, però ha reclamat «ambició» al Govern en polítiques d'habitatge, educació i seguretat per aconseguir «una Catalunya de 10». Illa ha assegurat que actualment es troben en converses sobre els comptes del 2024 i ha reiterat que es compleixin els acords signats l'any passat. Illa ho ha defensat a Tortosa aquest diumenge en la jornada precongressual. «Ara toca cohesió territorial», on ha fet un balanç negatiu de l'última dècada en aquesta matèria i ha asseverat que «s'ha anat enrere». El líder socialista ha insistit en la necessitat d'aplicar polítiques que garanteixin les mateixes oportunitats per poder prosperar arreu del país.

En la seva intervenció, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha posat en relleu la «Catalunya dels 30 minuts», un model en què la ciutadania pugui comptar amb serveis de qualitat a l'abast. «Ja sabem que no pot haver-hi un hospital a cada poble de Catalunya, però que hi hagi serveis sanitaris, educatius, de mobilitat, connectivitat i d'habitatge que permetin tenir la mateixa qualitat de vida que es pot tenir si es viu en àrees més poblades», ha refermat.

En aquest sentit, el líder socialista ha fet un balanç negatiu dels últims deu anys respecte aquesta qüestió. De fet, l'equilibri territorial ha centrat la jornada precongressual del PSC celebrada aquest diumenge a l'Espai Joan Moreira de Tortosa, on diversos ponents han reflexionat sobre aquesta qüestió en clau ebrenca. Així, s'han tractat qüestions com l'accés a l'habitatge o les comunitats energètiques.

Illa critica el Govern per haver «perdut el pas»

Illa també ha criticat el Govern per haver «perdut el pas» i ha apuntat que el PSC està disposat a «ajudar a recuperar-lo», amb la condició que es compleixin els acords signats. Així, ha carregat contra la gestió històrica que s'ha fet de qüestions com l'educació, la gestió de la sequera o les infraestructures.

Sobre els pressupostos, el socialista ha afirmat que la formació està «en converses» però alhora, ha reclamat al Govern que tingui «ambició» en polítiques d'habitatge, educació i seguretat.