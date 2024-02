Aragonès espera «llum verda» per l’amnistia la setmana que ve i insta el PP a unir-se a l’acord si vol «solucions»

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dit aquest diumenge que espera «llum verda» per la llei d'amnistia la setmana vinent i insta el PP a sumar-se a l'acord si vol «solucions» per a Catalunya. Aragonès ha recalcat que la normativa és «sòlida i robusta» i ha avisat que «cada dia que passa sense amnistia és un dia que continua la repressió», posant com a exemple el judici als membres de la mesa del Parlament per l'organització de l'1-O Natàlia Garriga, Josep Maria Jové i Josep Lluís Salvadó.

D'altra banda, el president del Govern confia que hi hagi un acord «ràpid» dels pressupostos i ha dit que vol portar-los al Parlament amb un pacte previ tancat amb els partits.