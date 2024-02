Uber llança la versió en català de l'app de mobilitat i d'entrega de menjar a domicili

Uber ha anunciat el llançament de la versió en català de les seves aplicacions des d'aquest dijous. Amb aquesta acció, la plataforma busca oferir la millor experiència als usuaris a Barcelona. La totalitat del contingut de la plataforma, tant en la seva aplicació de mobilitat, Uber, com en la de delivery, Uber Eats, estarà disponible en català per a qualsevol que faci servir-lo i tingui establert el català com a llengua predeterminada en el dispositiu mòbil. L'aplicació està traduïda a 57 llengües. L'empresa ha detallat que els altres continguts, com ara les comunicacions que envia als usuaris i repartidors a través de correu electrònic, els butlletins, continguts de suport, màrqueting i la web «s'aniran traduint al català al llarg d'enguany».

«Volem ser un soci a llarg termini per a Catalunya i oferir als nostres usuaris catalanoparlants la millor experiència quan facin ús de la nostra aplicació», ha dit Felipe-Fernández Aramburu, director d'Uber a Espanya i Portugal.

L'aplicació fa anys que intenta trobar espai al mercat de mobilitat a la capital catalana. Després de provar d'oferir un servei amb cotxes amb llicències de vehicle de lloguer amb conductor (VTC) durant anys va marxar de la ciutat com a resposta a les normatives que buscaven posar fre a l'expansió d'aps com Uber o Cabify.

El 2021 va tornar a Barcelona amb un servei d'intermediació de contractació de taxis i el 2022 va anunciar que tornaria a entrar al negoci dels vehicles VTC . Segons l'empresa, durant el 2023 el total de taxis que treballen amb Uber s'ha duplicat.