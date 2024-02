Detinguts tres conductors d'autocar a Vilamalla per manipular el tacògraf i poder circular més ràpid del permès

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres conductors d'autocar a Vilamalla (Alt Empordà) per manipular el tacògraf del vehicle i poder així circular a una velocitat més alta del permès. Els fets van passar el dimarts 13 de febrer pels volts de les onze de la nit quan es va alertar als agents que un autocar anava molt més ràpid del que és habitual.

Els Mossos van localitzar i aturar el vehicle a l'àrea de servei de Garrigàs i van demanar la documentació al conductor, que cobria la ruta entre Portugal i Moldàvia i que portava una dotzena de persones. Va ser aleshores quan els agents van demanar les targetes de viatge i van comprovar que hi havia dos conductors més que estaven entre els passatgers del vehicle que té dues plantes.

Després de diverses comprovacions van inspeccionar el tacògraf de l'autocar i va ser en aquell moment que van detectar que s'havia manipulat unes dades de calibratge. En concret, s’havien modificat uns paràmetres per tal que la velocitat que es registrés fos inferior a la real i, per tant, el vehicle anés molt més ràpid del que té permès. Per tot plegat, els Mossos van immobilitzar el vehicle amb un parany i van arrestar els tres conductors, dos de 44 anys i un de 33 i que no tenen antecedents. Els tres sospitosos van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres.