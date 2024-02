Detingut el caçador que va ferir un ciclista d'un tret durant una batuda a Fitor

Els Mossos d'Esquadra han detingut el caçador que diumenge va ferir un ciclista d'un tret durant una batuda a una zona boscosa de Fitor, al terme municipal de Forallac (Baix Empordà). Segons confirmen els Mossos, aquest dimecres l'han citat a declarar a comissaria, on l'han arrestat.

Després, han deixat sense efecte la detenció a l'espera que el jutjat d'instrucció de la Bisbal d'Empordà que porta el cas el citi a declarar com a investigat. Els Mossos l'investiguen per un delicte de lesions greus per imprudència. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar el ciclista ferit a l'hospital Trueta, on va ingressar en estat crític. Continua ingressat i evoluciona favorablement dins la gravetat.