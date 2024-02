Condemnat un firaire per abusar sexualment d'un nen de 6 anys en una atracció de les Fires de Girona

L'Audiència ha condemnat a 2 anys i 1 dia de presó un firaire que va abusar sexualment d'un nen de 6 anys en una atracció de les Fires de Girona el 31 d'octubre del 2021. Al judici, que s'ha fet a la secció quarta, la forense ha explicat que el processat té una discapacitat que li afecta de manera «lleu» el control dels impulsos. Per això, la fiscal i la defensa han arribat a un acord per rebaixar-li la pena. S'enfrontava a 5 anys de presó. El processat ha admès que es va aprofitar de la «foscor absoluta» dins l'atracció de realitat virtual on els nens fan dos equips i s'enfronten amb pistoles làser per fer tocaments al nen. A banda de la pena de presó, el tribunal també l'inhabilita per treballar en contacte amb menors durant 15 anys.

La fiscalia demanava per a l'acusat 5 anys de presó per un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys amb l'agreujant d'aprofitament de lloc. El judici, a la secció quarta de l'Audiència de Girona, ha començat amb la declaració de la forense, que ha explicat que el processat té una discapacitat mental que li afecta de manera «lleu» la capacitat volitiva. Segons ha precisat la forense, no és que no sàpiga diferenciar el bé del mal i, per tant, és conscient que el que va fer és un delicte: «Té dificultats per controlar els impulsos».

Per això, la fiscalia i la defensa han arribat a un acord per rebaixar-li la pena aplicant-li l'atenuant d'alteració psíquica. En base al pacte, el tribunal li ha imposat una pena de 2 anys i 1 dia de presó. A més, no es podrà acostar a menys de 100 metres ni comunicar-se amb la víctima durant 8 anys, estarà 8 anys en llibertat vigilada i l'inhabiliten per treballar en qualsevol feina que impliqui tenir contacte amb menors durant 15 anys. En concepte de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar la víctima amb 600 euros pel dany moral.

L'acusat treballava de firaire en una de les atraccions situades a la Devesa durant les Fires de Girona del 2021. En concret, feia funcions de «vigilància i auxili» en una atracció de simulació de realitat virtual que té forma d'iglú i, a dins i a les fosques, els menors es divideixen en dos grups i s'enfronten amb pistoles làser.

A la sala de vistes, ha reconegut cap a les 20.30 hores del 31 d'octubre del 2021 estava dins l'atracció amb el menor, que aleshores tenia 6 anys. «Va aprofitar que el nen volia mirar a través d'una de les finestretes petits per, amb una mà, subjectar-lo pel cul per aixecar-lo», recull l'escrit d'acusació que el processat ha subscrit. Amb l'altra mà li va fer tocaments als genitals al petit.

«Va cometre els fets sabent i aprofitant que a l'interior de l'iglú de l'atracció hi regna una foscor pràcticament absoluta i que els seus actes no podien ser observats pels pares dels menors, que estaven a l'exterior esperant», reconeix el processat. El pare de la víctima va denunciar els fets davant dels Mossos d'Esquadra el mateix dia i el jutjat d'instrucció va imposar una ordre d'allunyament al processat, tant cap al menor com de les fires de la Devesa.

El tribunal ha dictat sentència de viva veu i la fiscalia i la defensa han renunciat a presentar recurs. Un cop estigui redactada la resolució, s'obrirà la via per executar-la.