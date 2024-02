Alliberen un mico caputxí que vivia engabiat en un pis de Barcelona des de feia 35 anys

La Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) ha aconseguit l'alliberament d'un mico caputxí que vivia des de feia 35 anys en una gàbia en un pis de Barcelona. En un comunicat, l'organització ha explicat que Linito vivia en condicions «lamentables» i totalment inadequades per a un animal d'aquesta espècie.

La seva propietària era una dona d'uns 80 anys que l'havia comprat feia més de tres dècades. FAADA va tenir coneixement de la situació del mico el 2014 i va començar a treballar per buscar-li un lloc millor on viure. Es van trobar amb l'oposició de la propietària, que es va negar reiteradament a cedir l'animal. Finalment ha estat possible en aplicació de la nova llei de benestar animal.

En les visites que les tècniques de la fundació van fer al domicili es van detectar nombroses i greus irregularitats pel que fa al benestar de l'animal, que s'anomena Linito. Per exemple, vivia sol en una gàbia de 2x1x1 metres que estava al menjador del pis. Asseguren que la majoria del temps estava bruta. A més, no disposava de zona exterior ni accés a la llum solar directa. La propietària els va explicar que des del 2014 l'animal no havia sortit mai de la gàbia.

D'altra banda, tenia una dieta inadequada i molt poc variada. Per tot plegat, tenia un aspecte física molt deteriorat. La dona es va negar reiteradament a cedir l'animal. La fundació va denunciar el cas però ha lamentat que ni l'Ajuntament de Barcelona, ni la Generalitat ni la fiscalia de medi ambient hi van intervenir mai.

L'any passat, l'entitat va tornar a insistir a l'Ajuntament de Barcelona tenint en compte el mal estat de l'animal, el seu origen il·legal i que la seva tinença està prohibida a la ciutat, segons l'ordenança de protecció d'animals. El consistori però els va contestar que el cas no era competència seva, segons asseguren des de FAADA.

Al gener del 2024, amb l'entrada en vigor de la Llei de protecció dels drets i el benestar animal, l'entitat va presentar una nova denúncia davant la Generalitat apuntant que està prohibida la tinença de primats a tot el territori estatal. Finalment, aquest dimecres, i després d'una «llarga negociació» amb la propietària, es va aconseguir la cessió del mico. L'animal ha estat traslladat a la Fundació MONA on passarà una primera fase de rehabilitació. Posteriorment serà traslladat a un altre centre perquè pugui socialitzar amb altres individus de la seva espècie.

En paral·lel, s'ha aconseguit el decomís d'una gossa que la propietària del mico havia adquirit feia poc i que mai sortia al carrer. L'advocada de FAADA, Anna Estarán, ha lamentat que la manca de determinació de l'administració hagi impedit que l'animal fos rescatat abans. Ha criticat que les administracions han estat «impassibles» durant una dècada, uns anys en que s'ha «perpetuat el patiment» del mico.