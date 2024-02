Pimec suggereix que s'apliquin les mesures 'SME Relief Package' d'Europa al sector agroalimentari

Pimec ha proposat que s'apliqui el paquet de mesures del 'SME Relief Package' de la Comissió Europea al sector agroalimentari i d'aquesta manera, es redueixi la burocràcia que han d'assumir per aquesta activitat. La patronal de les petites i mitjanes empreses recorda que aquesta iniciativa es compromet a rebaixar les gestions administratives en un 25% i contempla l'ús de les noves tecnologies per aconseguir reduir la paperassa. En aquest sentit, detalla que hi ha una opció, anomenada 'Once-Only', que permet fer notificacions sobre dades de l'activitat a l'administració una vegada sense necessitat de fer-ho en altres ocasions.

La patronal de les petites i mitjanes empreses recalca la importància que hi hagi més ajudes al sector perquè «puguin assolir tant la transició digital com la verda» i, a la vegada, insta la Comissió Europea a «vigilar la sobreregulació de les autoritats estatals, regionals i locals que van més enllà de les directives europees i compliquen l'activitat de les pimes, sobretot les agrícoles».

Pimec també suggereix, en el marc de la negociació dels pressupostos catalans, que s'implantin polítiques que facilitin l'activitat econòmica com ara les declaracions responsables i els informes d'idoneïtat tècnica.