Un motorista ferit en xocar contra un arbre que hi havia al mig de la N-II en el marc de les protestes dels pagesos

Un motorista ha resultat ferit menys greu aquest dimecres al matí en xocar contra un arbre que hi havia a la calçada a la N-II, segons han informat des del Servei Català de Trànsit (SCT). El sinistre s'ha produït a les 5.44 hores al kilòmetre 744,5, a Garrigàs, punt on els pagesos han protagonitzat protestes les darreres hores. De fet, aquest dimecres al matí els arbres eren encara visibles al mig de la via i una grua intentava retirar-los. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat el conductor de la motocicleta a l'Hospital Josep Trueta de Girona.