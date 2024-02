L'ultradreta es concentra davant la Guàrdia Civil a Barcelona pels agents morts a Barbate

Una cinquantena de persones convocades per la ultradreta, Vox i l'organització juvenil Revuelta, s'han concentrat dimecres al migdia davant la comandància de la Guàrdia Civil de Travessera de Gràcia, a Barcelona, per recordar els agents morts a Barbate (Cadis), envestits per una narcolanxa. Els assistents han fet un minut de silenci, han resat un pare nostre i després el diputat de Vox, Joan Garriga, ha entregat un ram de roses blanques als agents que custodiaven la comissaria. Els agents han agraït el gest de les dues organitzacions d'extrema dreta acceptant les ofrenes i han conversat breument. Garriga ha aprofitat per carregar contra les institucions catalanes «per donar l'esquena» al no «homenatjar» els difunts de l'institut armat.