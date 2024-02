Un jutjat investiga una escola de Barcelona per la cremada d'un alumne amb autisme

El Jutjat d'Instrucció 32 de Barcelona investiga l'escola d'educació especial Taiga de Barcelona per la cremada a la mà dreta que va patir un alumne de 8 anys amb autisme i una discapacitat del 82% el 25 de gener passat, segons ha avançat 'El Periódico' i ha pogut confirmar l'ACN de fonts properes al cas. El nen ha hagut de ser intervingut a l'Hospital Vall d'Hebron per rebre un empelt de pell. La denúncia presentada per la família als Mossos, que recull el rotatiu barceloní, indica que aquell dia el nen es va fer les necessitats a sobre i es va tacar les mans. Dos monitors les hi van rentar a l'aixeta, però l'aigua va sortir molt calenta i el nen va patir una cremada de segon grau.

El nen va ser traslladat a l'hospital, on li van curar la ferida, però en les hores posteriors va empitjorar i els pares el van tornar a dur al centre sanitari, on el van ingressar. Va estar-hi una setmana perquè la ferida se li havia infectat.

La denúncia subratlla que els sanitaris que van atendre el nen va posar en dubte que la cremada hagués estat per aigua calenta. A banda de l'empelt de pell, els metges intentaran que el nen no perdi mobilitat a l'extremitat afectada.