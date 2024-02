Desallotgen un dels edificis adjacents al bloc esfondrat a Badalona per l’aparició d’una esquerda

Els Bombers de la Generalitat han desallotjat els vint pisos del número 7 del carrer Canigó de Badalona, adjacent al bloc que ara fa una setmana es va esfondrar internament provocant la mort de tres persones. El veí del 4t 4a del número 7 havia detectat una esquerda horitzontal, que els bombers han certificat que afecta el forjat. Segons l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, l’escletxa «podria estar motivada per l’esfondrament de la setmana passada». El Grup d’Estructures Col·lapsades dels Bombers i l’arquitecte municipal han analitzat la finca i han determinat que el més segur era desallotjar tots els pisos. Mentrestant, els veïns del número 9, esfondrat dimarts passat, han pogut entrar a buscar algunes pertinences.

L’esquerda ha aparegut en un habitatge situat paret amb paret amb l’immoble esfondrat, de manera que Albiol ha assegurat que la causa podria ser el propi sinistre de la setmana passada. L’alcalde ha recordat que els veïns del número 7 i també els del número 11 del carrer Canigó van ser desallotjats preventivament dimarts, quan es va esfondrar el número 9. Totes dues finques adjacents van poder ser rehabitades la mateixa nit de l’accident perquè en aquell moment no es va constatar cap risc estructural.

Aquest dimecres, però, la situació ha canviat. L’avís d’un veí del número 7 en relació a una esquerda propera a l’immoble enfonsat ha posat en alerta els Bombers. Albiol ha apuntat que «sembla que les esquerdes s’estan repetint en algun altre pis del mateix costat de la finca». Els pisos més propers a l’edifici esfondrat són els corresponents a les porteries 3 i 4 de cada planta, uns habitatges on s’ha acordat el desallotjament immediat fins a nou avís, sense possibilitat que els veïns puguin recollir cap pertinença.

Pel que fa a les porteries 1 i 2 de totes les plantes -més allunyades de l’esfondrament-, inicialment no s'han desallotjat però al cap d'unes hores els veïns també han hagut d’abandonar casa seva. En aquest cas, però, està previst que hi puguin accedir «de manera endreçada» i supervisada per agafar coses bàsiques. Hi podran entrar fins que comencin les tasques d’apuntalament de l’edifici, previstes durant les properes hores. «Qui no hi accedeixi aquesta tarda, probablement es quedarà sense poder recollir res fins a nou avís», ha dit Albiol.

L’alcalde ha reconegut que el desallotjament és per a un temps indeterminat i ha justificat la mesura «per prudència i per a què els bombers puguin treballar fins garantir la seguretat suficient per al retorn dels veïns». «És una situació totalment sobrevinguda», ha lamentat Albiol, que ha citat els veïns dels 20 immobles a una reunió aquest vespre a les 21 h per exposar tota la informació de què disposi el consistori fins el moment.

El govern municipal ha garantit que s’han activat «absolutament tots els serveis d’emergència» per atendre les necessitats dels veïns desallotjats. Aquest migdia al consistori no li constava que cap de les famílies necessités un habitatge d’emergència perquè tothom disposava de xarxa familiar o d’amistats per passar la nit, però Albiol ha precisat que hi havia alguns veïns amb els quals encara no havien pogut parlar.

Els veïns del 9 entren a casa una setmana després

El desallotjament i la inspecció al bloc número 7 ha coincidit amb l’entrada puntual a casa dels residents al número 9, enfonsat dimarts passat. El jutge havia autoritzat els veïns a entrar als seus domicilis acompanyats d’un agents dels Mossos d’Esquadra i d’un bomber per recollir petinences bàsiques. L’accés ha començat a quarts de 10 h del matí i s’ha desenvolupat sense incidències.

Mentrestant, Ajuntament, Bombers i Mossos d’Esquadra continuen elaborant els respectius informes en relació al sinistre per fer-los arribar a la titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de Badalona. Albiol ha recalcat que de moment no hi ha cap informació concloent sobre les causes de l’enfonsament del sostre de l’atic, que va provocar l’enfonsament parcial de tots els pisos fins la planta baixa, causant la mort de tres persones.

Taula de coordinació amb la Generalitat

D’altra banda, Albiol ha avançat aquest dimecres la creació d’una taula de coordinació entre l’Ajuntament i la Generalitat per afrontar la situació d’emergència derivada de l’esfondrament del bloc del carrer Canigó. «Volem fer conjuntament les accions necessàries per inspeccionar tota la promoció», ha dit l’alcalde, tot recordant que hi ha diversos edificis contingus construïts iguals que la finca esfondrada. La previsió és que divendres se celebri la primera reunió d’aquesta taula de treball.