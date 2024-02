Declara que el seu company de pis la va amenaçar i violar després que es negués a casar-se amb ell

Una dona ha declarat aquest dimecres a l'Audiència de Lleida que el 12 de desembre de 2020 el seu company de pis a Esterri d'Àneu (Pallars Sobirà) la va amenaçar de mort i la va violar durant un trajecte en cotxe cap a Tarragona. Segons la denunciant, l'home va aprofitar el viatge per demanar-li matrimoni, però ella el va rebutjar. Llavors, l'acusat va aturar el vehicle en una zona boscosa, va treure una navalla i la va apropar al pit d'ella dient-li: «Almenys tingués sexe amb mi o et mataré». Tot seguit, la va forçar per violar-la. Els mossos van trobar restes de líquid seminal al cotxe de l'acusat, que ha dit que dies abans dels fets hi havia tingut sexe amb una prostituta i ha negat les acusacions. S'enfronta a 13 anys de presó.

La dona, amb l'ajuda d'un intèrpret, ha relatat en el judici celebrat a l'Audiència de Lleida que des de feia uns sis mesos convivia amb l'home en un pis d'Esterri d'Àneu. Durant la seva convivència, el seu company de pis ja li havia demanat més d'un cop que es casessin, però ella li havia reiterat que no volia. El dia dels fets, la dona ha explicat que necessitava anar a Tarragona per regularitzar uns papers al consolat del Marroc, el país del qual són originaris tant ella com ell. Ha dit que va ser l'acusat qui es va oferir a portar-la amb el seu cotxe i durant el trajecte la va penetrar vaginalment i la va amenaçar de mort perquè no ho expliqués.

En concret, la dona ha dit que l'home li va demanar matrimoni per enèsima vegada i ella va rebutjar novament la seva proposició. Aleshores, «ell em va dir que ara entraríem en aquest bosc i que ja veuria. Un cop a dins va aturar el vehicle, va treure una navalla i em va amenaçar dient-me que almenys tinguessim una relació sexual o em mataria. Estava atemorida. Em va obligar a anar als seients de darrere del cotxe i llavors em va forçar els braços i les cames per penetrar-me vaginalment, arribant a ejacular», ha declarat la denunciant.

«Volia escapar-me, però no sabia on estava. Tampoc estava en condicions de sol·licitar ajuda perquè tenia por i desitjava la meva mort», ha afegit. Així, va anar fins a Tarragona i després va tornar a Esterri d'Àneu amb l'acusat. Va denunciar els fets uns dies després.

Diversos agents dels Mossos d'Esquadra han declarat, de manera telemàtica, que la dona es trobava en situació irregular al país i això encara li va generar més por a l'hora de presentar la denúncia. La policia ha indicat que no van poder establir el lloc de la suposada agressió sexual perquè la denunciant no coneixia suficient el territori. Tot i això, els va dir que havia tingut lloc al voltant d'una hora i mitja després de sortir d'Esterri d'Àneu, per la qual cosa estimen que els fets s'haurien produït en algun punt entre Tremp i Balaguer.

Els agents i pèrits han declarat al judici que van trobar una taca de líquid seminal a la part posterior del vehicle que «coincidia plenament» amb el perfil de l'acusat, tot i que no van poder establir el temps que portava allí. Així mateix, dos mossos d'esquadra han explicat que la dona va declarar a la comissaria que mentre es produïa l'agressió, l'home l'amenaçava amb una navalla que feia un soroll peculiar. Durant la inspecció al cotxe de l'acusat, els agents van localitzar una navalla d'uns 24 centímetres a la qual li penjava una peça que feia el mateix soroll que la denunciant havia descrit. De fet, la dona va reconèixer l'arma com la que es va fer servir per amenaçar-la.

Per la seva part, l'acusat, que també ha fet ús de l'intèpret i ha declarat en últim lloc, ha negat els fets. Ha dit que la seva relació amb la dona va ser únicament com a companys de pis i que «mai» va oferir-li matrimoni ni li va proposar de mantenir relacions sexuals perquè estava casat i tenia fills. «La considerava com un familiar», ha declarat.

Respecte a les indagacions dels Mossos, l'home s'ha defensat dient que acostuma a fer viatges amb el seu cotxe al Marroc per veure els seus familiars. Així, ha afirmat que just uns dies abans dels fets havia viatjat al seu país i havia mantingut una relació sexual al seu vehicle amb una prostituta.

Finalment, un testimoni, que solia visitar el pis on convivien la dona i l'home, ha declarat que aquest últim li havia dit en alguna ocasió que «estimava molt» a la denunciant i que «la volia tenir com a muller».

Amb tot, la fiscalia demana per a l'acusat 13 anys de presó pels delictes d'agressió sexual i d'amenaces, la prohibició d'acostar-se a menys de 500 metres de la víctima i de comunicar-s'hi durant 17 anys i 7 anys de llibertat vigilada. També sol·liciten la seva expulsió de l'Estat un cop hagi complert tres quartes parts de la condemna o bé se li hagi atorgat el tercer grau. Pel que fa a la responsabilitat civil, li demanen 10.000 euros pels danys morals.

D'altra banda, la defensa ha demanat l'absolució per al seu representat perquè considera que ha mantingut la seva innocència al llarg del procediment judicial i que el relat de la denunciant té imprecisions rellevants i «s'adequa al que li convé».