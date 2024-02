Requisen 58 quilos de marihuana, 17,5 de haixix i 4,5 d'heroïna a la Jonquera, Amer i Garrigàs

La droga requisada per la Guàrdia CivilCedida

La Guàrdia Civil ha requisat 58 quilos de cabdells de marihuana, 17,5 de haixix i 4,5 d'heroïna en tres operacions policials a les comarques gironines. La primeres es va produir el passat 8 de febrer pels volts de les onze de la nit a la Jonquera (Alt Empordà). Els agents van aturar un autobús que passava per la localitat fronterera. En l'escorcoll posterior, els guàrdies civils van sospitar d'una maleta i van demanar-li al propietari que l'obrís. A dins hi van trobar 30 paquets d'una substància marró que va donar positiu en haixix. En concret, el detingut portava 15,5 quilos de droga amagada al seu equipatge. Davant d'aquestes evidències, els agents van detenir l'home per un delicte contra la salut pública.

Tres dies més tard, guàrdies civils de Roses (Alt Empordà) van identificar un conductor que estava aturat a l'àrea de servei de Garrigàs (Alt Empordà), a l'autopista AP-7. En el registre, els agents van trobar uns 20 paquets d'haixix que sumaven dos quilos entre tots. A més, també li van trobar 4,5 quilos d'heroïna que portava amagada al cotxe.

La darrera de les actuacions va ser aquest dilluns 12 de febrer a Amer (Selva). Una patrulla de Seguretat Ciutadana de la Guàrdia Civil feia tasques de vigilància a la localitat, quan van detectar que una conductora es posava nerviosa al veure el cotxe policial. A veure l'actitud de la dona, els agents van aturar-la i li van escorcollar el vehicle. A dins hi van trobar nou bosses de color negre i tancades al buit.

Un cop obertes, es va descobrir que eren 59 quilos de cabdells de marihuana, motiu pel qual es va detenir la dona, també per un delicte contra la salut pública. El cos va obrir diligències al jutjat de guàrdia de Figueres, pels dos primers casos i al de Santa Coloma de Farners per l'últim.