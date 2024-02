Les afiliacions a la Seguretat Social augmenten a 37 comarques en relació amb l'any anterior

Les afiliacions a la Seguretat Social van augmentar a 37 comarques i Aran al gener, un 2,4% més que el mateix mes de l'any passat, segons les dades provisionals publicades aquest dimarts per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). En l'arrencada de 2024 hi havia 3.496.005 persones i les pujades més destacades es van donar al Solsonès (11,7%), que l'informe recorda està afectada per la nova divisió comarcal amb el Lluçanès; l'Alt Empordà (4,1%) i el Gironès (3,1%). En canvi, a la Segarra es va reduir un 4%; un 1,8% a Osona, que també està afectada per la creació del Lluçanès, i la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, amb un 1,1% i 0,5%, respectivament. Les persones de 55 anys o més van pujar un 5,4%, sent el grup d'edat que més ho va fer.

La comparativa amb el desembre de 2023, el nombre d'afiliats es va rebaixar a 32 comarques i Aran, amb 21.300 persones menys (0,6%). On més van reduir-se va ser al Baix Ebre (2,1%), el Pallars Sobirà (2,0%), Alt Empordà (1,8%) i Aran (1,8%), mentre que a la Conca de Barberà es va experimentar la variació positiva més elevada (0,8%).

El nombre de dones afiliades es va incrementar en 44.330 al gener, un 2,8% interanual, i ho va fer a totes comarques excepte a quatre: Segarra (-3,5%) i Osona (-1,3%) -afectades per la nova divisió comarcal- i la Ribera d'Ebre (-0,7%) i la Conca de Barberà (-0,1%). En el cas dels homes van créixer en 38.295, un 2,1% respecte al gener de 2023.

Per franges d'edat, els afiliats de 30 a 44 anys van minvar, sent els únics de Catalunya que ho van fer al gener (-0,4%). Per contra, les afiliacions dels menors de 30 anys van pujar un 4,6% -on més ho va fer va ser a l'Alt Empordà (8%), Pla d'Urgell (6,8%) i Garraf (6,6%)- i les persones entre 45 a 54 anys van augmentar un 2,6%.

L'afiliació estrangera al gener va créixer a 36 comarques i Aran, entre les quals l'Idescat destaca la Cerdanya (12%), el Berguedà (11%) i l'Alt Empordà (9,9%). Els afiliats de nacionalitat espanyola van repuntar un 1,4%, sent el Gironès la comarca amb l'augment més pronunciat (2,6%).

El sector dels serveis augmenta a gairebé tot el territori

El sector dels serveis va concentrar el 78,9% de les afiliacions en el primer mes de l'any i es va incrementar a totes les comarques excepte a dues. En nombres absoluts on més ho va fer va ser al Barcelonès (23.960), al Vallès Occidental (7.985) i al Baix Llobregat (6.545). A la indústria, les adhesions van pujar a 31 comarques i el Vallès Occidental, amb 1.265, va ser la comarca que va encapçalar aquest increment.

També la construcció va experimentar un augment a 25 comarques i Aran, el més elevat al Barcelonès (1.760). L'agricultura va ser l'únic sector que va retrocedir respecte a fa un any a Catalunya, un 0,4% i les xifres van recular a 25 comarques i es van mantenir a l'Alta Ribagorça, Aran i Baix Llobregat.

L'Alta Ribagorça, la comarca amb més temporalitat

La comarca de l'Alta Ribagorça va ser la comarca amb el grau de temporalitat més alt de Catalunya, amb un 17,2%, pràcticament el doble que a l'Alt i al Baix Empordà (8,9% i 8,7%, respectivament), que tenen els percentatges més baixos.