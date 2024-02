Educació presenta recomanacions per incorporar la intel·ligència artificial al sistema educatiu

El Departament d’Educació ha presentat un recull d’orientacions i recomanacions per incorporar la intel·ligència artificial (IA) a l’educació catalana. Es tracta d’un document de 20 pàgines dirigit als docents i als centres, però que també pot tenir aplicacions en l’àmbit del sistema educatiu. Ha estat elaborat per un grup de treball format per personal del Departament i docents, i assessorat per experts del món educatiu i universitari. El Departament l’ha presentat aquesta tarda en un acte al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), encapçalat per la consellera Anna Simó Castelló.

L’acte també ha comptat amb la presentació de l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya Catalonia.AI i del Llibre blanc de la IA aplicada a l’educació, a càrrec del director general d’Innovació, Economia Digital i Emprenedoria del Departament d’Empresa i Treball, Lluís Juncà, i del director del Centre of Innovation for Data Tech and Artificial Intelligence (CIDAI), Joan Mas.

El recull, amb múltiples referències a la recerca educativa internacional, presenta tres punts clau que el professorat ha de tenir en compte en relació amb l’ús de la IA: incorporar-la de forma crítica, tenint-ne en compte les oportunitats, però també els riscos i els reptes; educar en els bons usos de la IA, i aprofitar-ne les oportunitats.

També aborda els límits, desafiaments i riscos ètics que planteja l’ús de les diferents IA (qüestions sobre la solidesa de la informació que brinda, la transparència dels propòsits de les empreses responsables, la protecció de dades...) perquè puguin ser tractats a les aules. La guia recull que traspassar decisions a les IA pot provocar falta d’autonomia en l’alumnat, i que reproduir-ne les respostes sense qüestionar-les pot implicar una amplificació d’una informació esbiaixada o directament falsa.

Amb tot, el text ofereix diverses propostes per programar en l’àmbit de centre i sistema, a més d’eines i exemples concrets d’incorporació de la IA a l’aula per potenciar l’aprenentatge personalitzat i adaptatiu.

Nou web

El Departament també ha llançat un web específic sobre la IA en educació, que ofereix un espai de recursos i reflexió sobre l’ús d’aquesta tecnologia. El web s’anirà actualitzant amb recursos, propostes, experiències i situacions d’aprenentatge, que podran ser útils per abordar la IA als centres educatius, i s’anima els docents a compartir-hi les seves experiències.

Projectes finançat

A més, el Departament ha presentat tres projectes relacionats amb la incorporació de la IA al món educatiu, que finança a través de diferents línies de subvencions. El principal és ‘AI Skills Lab’, un projecte de la Universitat Rovira i Virgili (URV) que té lloc a 11 centres de primària i secundària de l’àrea de Tarragona. Està centrat en els rols docents en la incorporació de la IA: a través de formacions, s’està estudiant com mestres i professorat d’aquests centres poden modificar les seves programacions i com funcionen un cop implantades a l’aula. L’objectiu és seguir generant materials i formacions docents que després el Departament pugui fer servir per traslladar-les al sistema educatiu. Participar en aquest laboratori garanteix l’adquisició del nivell B2 de competència digital docent, a través d’una formació de 70 hores que es porta a terme des de l’octubre de 2023 i que finalitza el maig de 2024.