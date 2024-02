Desarticulen una xarxa criminal que explotava dones sexualment a pisos prostíbuls de Mollet del Vallès i Manresa

La Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal que explotava dones sexualment i ha alliberat sis víctimes que es trobaven en dos pisos prostíbuls de Manresa i Mollet del Vallès (Vallès Oriental). El grup estava liderat per un home i una dona que obligaven les noies a estar disponibles les 24 hores del dia i les feien viure en condicions d'insalubritat. Els agents han detingut deu individus per presumptes delictes de tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual, prostitució, contra els drets dels ciutadans estrangers, la salut pública, la integritat moral i per organització criminal. La banda també traficava amb substàncies estupefaents i obligava les víctimes a incentivar els clients a comprar cocaïna.

Segons han apuntat fonts policials, l'organització criminal captava les víctimes a països d'Amèrica del Sud, principalment Paraguai, mitjançant l'engany. Es beneficiaven de la seva situació de vulnerabilitat i els hi oferien unes condicions de vida i laborals prometedores. Altres dones eren captades ja a l’Estat seguint el mateix modus operandi.

La xarxa delictiva sufragava totes les despeses i tràmits necessaris perquè les víctimes acabessin instal·lant-se en dos pisos prostíbuls que el grup tenia a Manresa i Mollet del Vallès.

Un cop es trobaven sota el control físic dels membres de l'entramat criminal, els retiraven els seus telèfons mòbils i passaports. Les informaven que havien contret un deute econòmic amb l'organització que havien de pagar a través dels seus serveis sexuals.

Les feien estar disponibles 24 hores al dia sense descans, encara que estiguessin indisposades, i mantenir relacions sexuals sense protecció. A més, les noies patien violència física si el client ho requeria i fins i tot les gravaven.

Les víctimes no disposaven de llibertat de moviment, sinó que la xarxa criminal tenia total control sobre elles. Les dones eren confinades als dos pisos-prostíbuls on estaven amuntegades, sense privadesa i en condicions infrahumanes i insalubres.

A més, en un dels immobles eren controlades amb càmeres de videovigilància. En tots dos habitatges es traficava amb substàncies estupefaents obligant les afectades a incentivar els clients per comprar cocaïna i consumir-la elles mateixes de manera forçada si el servei així ho demanava.

Investigació policial

L'organització criminal mantenia una sòlida jerarquia amb un repartiment de rols perfectament definit en allò relacionat amb la captació, trasllat i explotació final. La direcció era compartida entre un home i una dona. La resta de nivells de l'organització obeïen les instruccions de la direcció, fent especial èmfasi en un dels membres encarregat de captar les víctimes, el qual aprofitava els seus coneixements com a agent de viatges per introduir-les a l'Estat.

En el marc de l'operació, que s'ha anomenat Joya-Aguyje, s'han fet entrades i escorcolls a Gavà, Manresa i Mollet del Vallès. Els agents van intervenir més de 13.000 euros en efectiu, divuit telèfons mòbils, un ordinador, 300 grams de cocaïna, una premsa hidràulica per fer substància estupefaent i nombrosa documentació relacionada amb l’explotació de les víctimes. A més, la policia ha bloquejat onze productes bancaris, tres vehicles i un immoble dels detinguts.

En el moment de l'alliberament es van clausurar els pisos utilitzats com a prostíbuls i l'ONG Fundació Apic-Acam va fer-se càrrec de l'atenció de les noies.

La investigació ha estat dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 3 de Manresa i duta a terme per la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Biscaia i la Unitat Central de Xarxes d'Immigració i Falsedats Documentals de la Policia Nacional de Barcelona.