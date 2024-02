Denunciat un home per tenir dos gossos famèlics en una explotació a la Sentiu de Sió

Agents de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) dels Mossos d'Esquadra han denunciat administrativament un home a la Sentiu de Sió (Noguera) per un suposat maltractament animal. El dimecres passat, la policia va detectar que un èquid estava mort a la porta d'una explotació ramadera del municipi. Els agents van fer una inspecció ocular a les instal·lacions i, a banda de l'animal mort, van constatar que les instal·lacions presentaven una gran insalubritat. Durant la inspecció, van localitzar dos gossos, de raça podenc, en unes condicions sanitàries nefastes, en estat famèlic i amb dificultat per caminar. A més, estaven lligats amb unes cadenes d'un metre i mig i no tenien accés a l'aigua per beure.

Davant d'aquests fets, i que els animals no tenien cap tipus d’assistència veterinària, els Mossos van denunciar al propietari per maltractament animal i es van lliurar els gossos al consistori de la Sentiu de Sió per tal que se'n fes càrrec una canera autoritzada.