Un sindicat alerta de farmàcies que fan guàrdies nocturnes sense farmacèutic i demana més inspeccions

El sindicat Associació de Farmacèutics Adjunts i Substituts de Catalunya (Afascat) alerta que hi ha farmàcies que no compleixen la legislació vigent pel que fa a l’obligació d’un farmacèutic en tot l’horari d’obertura de l’establiment. Les farmàcies han de garantir la presència del farmacèutic titular durant totes les hores d’obertura de la farmàcia o, en tot cas, d’un farmacèutic substitut, segons estableix la legislació vigent. Afascat assegura que «a realitat actual és que en moltes farmàcies les guàrdies nocturnes les realitzen o bé tècnics o auxiliars o fins i tot personal no qualificat». Per això demanen al Departament de Salut més inspeccions, especialment els dissabtes a la tarda i a la nit.

Segons una enquesta interna de l'associació en què van participar 337 treballadors de diverses farmàcies de Catalunya, un 67% de professionals va afirmar treballar o haver treballat en farmàcies on no sempre hi ha un farmacèutic durant l’horari d’obertura.

El sindicat admet la «dificultat» per trobar farmacèutics que vulguin exercir la professió en oficina de farmàcia i, per tant, per cobrir baixes o excedències, però afegeix que aquesta situació no pot justificar la «permissivitat» en la falta de farmacèutics durant les hores d’obertura de les farmàcies.

L'Afascat ha enviat al Servei d’Inspecció de Farmàcia, del Departament de Salut, i al Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona un llistat de farmàcies que no compleixen la legislació vigent. També han fet arribar la queixa als col·legis oficials de Tarragona, Lleida i Girona.