La Plataforma 6-F passa a dir-se Plataforma Pagesa per desvincular-se dels «possibles llaços amb partits feixistes»

La Plataforma 6-F de Catalunya passa a dir-se Plataforma Pagesa per desvincular-se «del tot» dels «possibles llaços amb partits feixistes espanyols». Així ho van acordar aquest diumenge el grup motor i les diferents delegacions territorials que formen part de l'organització agrària, segons han informat a través d'un comunicat. Tot i que la plataforma des d'un inici s'ha autodenominat com a «independent», en els últims dies s'ha fet públic que alguns dels noms que signaven els manifestos estatals han estat lligats a Vox. És el cas de l'advocat Xaime da Pena, el mateix que va pagar una lona de Desokupa a Madrid. Per la seva banda, els agricultors catalans han volgut desacoblar-se d'aquests moviments.

La Plataforma Pagesa estarà formada per un grup motor i diverses agrupacions territorials, amb l'objectiu que tot el territori estigui representat.